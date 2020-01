Geleceğin tiyatrocuları yetişiyor

Nilüfer Belediyesi geleceğin tiyatrocularını yetiştiriyor.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 2006 yılından bu yana uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen Drama Atölyesi’nde, 4 yaştan başlayarak, çeşitli yaş gruplarında on binlerce çocuk ve genç eğitim aldı. Bu yıl tüm gruplarda 2 bini aşkın öğrencinin eğitim aldığı atölyelerde her dönem sonunda birçok önemli oyun sahneye taşınıyor. Aldıkları eğitim sonucu kabiliyetlerini keşfedip geliştirme şansı bulan çocuklar arasından tiyatro hayatına profesyonel bir zeminde devam eden isimler de çıkıyor.

Gökhan Sekmen, Necati Arpacı ve Osman Dönmez eşliğinde haftanın her günü farklı yaş gruplarına yönelik yapılan drama eğitimleri Konak Kültürevi, Beşevler Gençlik Merkezi, Yüzüncü Yıl Eğitim Sanat Merkezi, Altınşehir Gençlik Merkezi, Nazım Hikmet Kültürevi’nde devam ediyor. Ekimmayıs ayları arasında yapılan atölye çalışmalarının dışında, talep olması hâlinde yaz döneminde de atölyeler açılıyor. Yıl boyunca süren bu çalışmalar sonucu hem geleceğin tiyatro sanatçıları, hem de bilinçli tiyatro izleyicileri yetiştiriliyor.

Dramanın insana hayatın her anında fayda sağlayacağını ifade eden Eğitmen Osman Dönmez, “Drama bir disiplin dalı. Tiyatronun rol oynama ve doğaçlama tekniklerini kullanıyor. Drama, tiyatrodan daha farklı bir sanat dalıdır ve güzel sanatlardan da faydalanıyor. Atölyelerimiz, 4 yaştan başlıyor yetişkinlere kadar 6 farklı grupta devam ediyor” dedi.

