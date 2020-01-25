"İdrar kaçırmadan egzersizle kurtulmak mümkün"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

"İdrar kaçırmadan egzersizle kurtulmak mümkün"

İHA

Pelvik taban kaslarının zayıflığının idrar kaçırma gibi sıkıntıları beraberinde getirdiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, idrar kaçırmada ameliyat dışı tedavilerde egzersizlerin en önemli tedavi yöntemi olduğunu söyledi.

"İdrar kaçırmadan egzersizle kurtulmak mümkün"

Pelvik taban kaslarının zayıflığının idrar kaçırma gibi sıkıntıları beraberinde getirdiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, idrar kaçırmada ameliyat dışı tedavilerde egzersizlerin en önemli tedavi yöntemi olduğunu söyledi.
Halk arasında leğen kemiği olarak bilinen pelvis kemiğinin tabanında yer alan işeme, dışkılama ve cinsel fonksiyonlarda önemli görevleri bulunan pelvik taban kaslarının zayıflığı durumunda idrar kaçırma, pelvik organ sarkmaları, idrar kesesirahim sarkmaları görülebildiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, "Uluslararası Kontinans Topluluğu’nun (ICS) tarifine göre stres tipi idrar kaçırma (inkontinans), objektif olarak gösterilebilen, sosyal ve hijyenik problemleri beraberinde getiren gayri ihtiyarî idrar kaçırma durumudur. Kadınlarda erkeklerden daha sık rastlanan ve her yaştaki kadını etkileyebilen bir rahatsızlıktır. Kadınlarda idrar kaçırmanın en yaygın şekli öksürme, gülme, ağır kaldırma gibi faaliyetler esnasında irade dışı idrar kaçırma olarak bilinen stres tipidir. Buradaki stres kelimesi psikolojik değil, fizikî anlamda olup pelvik taban kaslarının güçsüzlüğüne bağlı olarak idrar geldiğindeki basıncı karşılama yetersizliğini ifade eder. Özellikle kadınlarda hamilelik ve doğumlara bağlı pelvik tabandaki kas güçsüzlükleri idrar kaçırmaya sebep olur. Aynı zamanda uzun süre tuvalet tutulması da iyi bir şey değildir. Kasların devamlı kasılmış halde kalması özellikle çalışan kişilerde kabızlığa sebep olabilir. Normal doğum sonrasında idrar kaçırma şikâyeti oranı sezeryan doğuma göre daha fazla olmaktadır. Ayrıca kadınlarda menopoz sonrası azalan östrojen seviyesi ile pelvik taban aslarında zayıflık meydana gelebilmekte, idrar kaçırma ve pelvik organ sarkmaları olabilmekte, erkeklerde ise özellikle prostat cerrahileri sonrasında idrar kaçırma ve dışkı kaçırma problemi ile karşılaşılabilmektedir” dedi.
Detaylı bir muayene ve şikâyetlere bağlı olarak yapılacak testlerin incelenmesinden sonra altta yatan bir enfeksiyon ya da başka bir hastalığın olmadığından emin olunca hastayı pelvik taban rehabilitasyonuna aldıklarını belirten Dr. Şahabettinoğlu, “Pelvik taban egzersizleri ilk kez 1948 yılında Arnold Kegel tarafından tanımlanmıştır. Kegel egzersizleri, idrar kesesi ve bağırsakların kontrolünü düzenler. Prostat ameliyatı ve doğum sonrası iyileşmeyi hızlandırır. Orgazmik potansiyeli ve seksüel hissi arttırır. Egzersiz programına düzenli olarak en az 6 ile 8 hafta devam etmeli ve belirli bir tonusa ulaşınca da bırakılmayıp ömür boyu yapılmalıdır. Birçok klinik araştırmada idrar kaçırması olan hastalarda rehabilitasyon uygulamalarıyla hayat kalitesinin, psikososyal sağlığın düzeldiği bildirilmiştir’’ şeklinde konuştu.
Pelvik taban bozukluklarının tedavisindeki en önemli unsurun hasta eğitimi olduğuna dikkat çeken Dr. Şahabettinoğlu, “Bu noktada hastaların pelvik taban farkındalığını artırmaları, egzersizlerini düzenli olarak sürdürmeleri ve bunu hayat biçimi haline getirmeleri son derece önemlidir. İdrar kaçırmada ameliyat dışı tedaviler oldukça başarılıdır. Pelvik taban egzersizleri idrar kaçırmasında tavsiye edilen iyi bir tedavi yöntemidir. Ancak pelvik ameliyatlar, obezite ve hipermobilite tedaviyi olumsuz etkilemektedir. Bu egzersizleri hastanede ya da evde yapanlar arasında da iyileşme açısından fark bulunmuştur. Evde yapanlar arasında idrar kaçırma daha fazla olmuştur. Bu sebeple bu egzersizlerin bir fizyoterapist ya da medikal egzersiz uzmanı eşliğinde yapılması çok daha fazla fayda sağlayacaktır” dedi.

BURSA

25 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:21
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:20
  • YATSI 19:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa TB 2019 yılında en yüksek işlem hacmine ulaştı
YEREL HABERLER Bursa TB 2019 yılında en yüksek işlem hacmine ulaştı
Can dostlara kucak açan merkez
YEREL HABERLER Can dostlara kucak açan merkez
Elazığ'daki depremin ardından Haluk Levent konserini iptal etti
YEREL HABERLER Elazığ'daki depremin ardından Haluk Levent konserini ...
Çocuk Cerrahisi Uzmanı Güngör: "Sünnet ameliyathane ortamında yapılmalıdır"
YEREL HABERLER Çocuk Cerrahisi Uzmanı Güngör: "Sünnet ameliyathane ...
Coşkunöz Holding 'Tersine Mentorluk Programı'nda ilk dönem tamamlandı
YEREL HABERLER Coşkunöz Holding 'Tersine Mentorluk Programı'nda ilk ...
Yaşlılara ‘yâren’ morali
YEREL HABERLER Yaşlılara ‘yâren’ morali
Nilüfer’e bir şampiyonluk da atletizmden
YEREL HABERLER Nilüfer’e bir şampiyonluk da atletizmden
BUSKİ'den gece mesaisi
YEREL HABERLER BUSKİ'den gece mesaisi
Geleceğin tiyatrocuları yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin tiyatrocuları yetişiyor
Demiryolu özlemi yeniden gündemde
YEREL HABERLER Demiryolu özlemi yeniden gündemde
Eğitim-Bir-Sen voleybol turnuvası kazananı belli oldu
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen voleybol turnuvası kazananı belli oldu
Barınma evinde nefes kesen yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Barınma evinde nefes kesen yangın tatbikatı
Osmangazi depreme hazır
YEREL HABERLER Osmangazi depreme hazır
Yenişehir’de ‘sağlıklı’ içme suyu sevinci
YEREL HABERLER Yenişehir’de ‘sağlıklı’ içme suyu sevinci
Keles kirazı Avrupa yolcusu
YEREL HABERLER Keles kirazı Avrupa yolcusu
İş bırakma eylemi sona erdi İş veren ve sendika, valinin araya girmesiyle uzlaşmaya vardı
YEREL HABERLER İş bırakma eylemi sona erdi İş veren ve sendika, ...
Uğur Mumcu Bursa’da anıldı
YEREL HABERLER Uğur Mumcu Bursa’da anıldı
Emek’e çifte hizmet Nüfus Müdürlüğü ve spor salonu temeli atıldı Dündar: “Her noktada hizmetlerimiz var”
YEREL HABERLER Emek’e çifte hizmet Nüfus Müdürlüğü ve spor salonu ...
Bizim Ev’de ara tatil keyfi
YEREL HABERLER Bizim Ev’de ara tatil keyfi
Karacabey’de kırsal kesime hizmetler sürüyor
YEREL HABERLER Karacabey’de kırsal kesime hizmetler sürüyor
Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayetin sanığı, tahliyesini istedi
YEREL HABERLER Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayetin sanığı, ...
Yaşlı kadının evinden 13 ton çöp çıktı
YEREL HABERLER Yaşlı kadının evinden 13 ton çöp çıktı
İş arayanlarla işverenler belediyede buluşuyor
YEREL HABERLER İş arayanlarla işverenler belediyede buluşuyor
Engelli çocukların hayatı bu merkezde değişti 2 hafta önce Yıldırım Belediyesi bünyesinde Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde başlayan engelli çocuklara yönelik spor dersleri şimdiden 28 çocuğun hayatını değiştirdi Engelli çocukların 2 hafta içinde büyük değişim sağlaması aileleri de sevindirdi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eğitim alan bir çocukla masa tenisi maçı yaptı
YEREL HABERLER Engelli çocukların hayatı bu merkezde değişti 2 hafta ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X