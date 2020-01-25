82 yıllık adliye yeni yerine taşındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

82 yıllık adliye yeni yerine taşındı

İHA

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 1938 yılından bu yana kullanmakta olan adliye, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren yeni binasında hizmet vermeye başlayacak.

82 yıllık adliye yeni yerine taşındı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 1938 yılından bu yana kullanmakta olan adliye, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren yeni binasında hizmet vermeye başlayacak.
Adliye binasının taşınması öncesi Yenişehir Kaymakamlığı tarafından veda kokteyli verildi. İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, yeni adliyeye destek verenlere teşekkür etti. Başsavcı İnanç, "Dile kolay, tam 80 yılı aşkın bir süredir, Yenişehir Kaymakamlığı bünyesinde misafirdik. Önümüzdeki haftadan itibaren yeni binamızda hizmet vermeye başlayacağız" dedi.
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da, belediye olarak kendilerinden talepte bulunan kamu kurumlarına destek vermeye çalıştıklarını vurguladı. Başkan Aydın, "Ayrılıklar hüzünlü olur, ama böyle ayrılıklara can kurban. Adliyemizin çalışmaları çok daha iyi olacak. Yer darlığı yüzünden 23 hâkim aynı odada görev yapıyordu. Yeni yerlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.
Kaymakam Suat Seyitoğlu ise, "Hem hüzünlüyüz, hem sevinçliyiz. Uzun yıllardır acı ve tatlı hatıralar bu koridorlarda yaşandı. Ne mahkumiyet alanlar olmuş, ne barışlar sağlanmıştır. Yenişehir'de 3 yıldır görev yapıyorum. Uyum içinde bir çalışma yürüttük. Adliyemiz daha modern, daha verimli bir hizmet verecek. Adalet mülkün temelidir. Adaleti tesis etmek için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor" diye konuştu.
Adliye, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren yeni binasında hizmet vermeye başlayacak.

BURSA

25 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:21
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:20
  • YATSI 19:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa Uludağ, Red Bull Homerun'a ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Bursa Uludağ, Red Bull Homerun'a ev sahipliği yapacak
Depremi öğrendi, Bursa konserini iptal etti Haluk Levent Bursa'daki konserini iptal etti
YEREL HABERLER Depremi öğrendi, Bursa konserini iptal etti Haluk ...
Seleznov, İbrahim Üzülmez ile küllerinden doğdu
YEREL HABERLER Seleznov, İbrahim Üzülmez ile küllerinden doğdu
İnegöl kent mezarlığı yeşilleniyor
YEREL HABERLER İnegöl kent mezarlığı yeşilleniyor
Bursa TB 2019 yılında en yüksek işlem hacmine ulaştı
YEREL HABERLER Bursa TB 2019 yılında en yüksek işlem hacmine ulaştı
Can dostlara kucak açan merkez
YEREL HABERLER Can dostlara kucak açan merkez
"İdrar kaçırmadan egzersizle kurtulmak mümkün"
YEREL HABERLER "İdrar kaçırmadan egzersizle kurtulmak mümkün"
Elazığ'daki depremin ardından Haluk Levent konserini iptal etti
YEREL HABERLER Elazığ'daki depremin ardından Haluk Levent konserini ...
Çocuk Cerrahisi Uzmanı Güngör: "Sünnet ameliyathane ortamında yapılmalıdır"
YEREL HABERLER Çocuk Cerrahisi Uzmanı Güngör: "Sünnet ameliyathane ...
Coşkunöz Holding 'Tersine Mentorluk Programı'nda ilk dönem tamamlandı
YEREL HABERLER Coşkunöz Holding 'Tersine Mentorluk Programı'nda ilk ...
Yaşlılara ‘yâren’ morali
YEREL HABERLER Yaşlılara ‘yâren’ morali
Nilüfer’e bir şampiyonluk da atletizmden
YEREL HABERLER Nilüfer’e bir şampiyonluk da atletizmden
BUSKİ'den gece mesaisi
YEREL HABERLER BUSKİ'den gece mesaisi
Geleceğin tiyatrocuları yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin tiyatrocuları yetişiyor
Demiryolu özlemi yeniden gündemde
YEREL HABERLER Demiryolu özlemi yeniden gündemde
Eğitim-Bir-Sen voleybol turnuvası kazananı belli oldu
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen voleybol turnuvası kazananı belli oldu
Barınma evinde nefes kesen yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Barınma evinde nefes kesen yangın tatbikatı
Osmangazi depreme hazır
YEREL HABERLER Osmangazi depreme hazır
Yenişehir’de ‘sağlıklı’ içme suyu sevinci
YEREL HABERLER Yenişehir’de ‘sağlıklı’ içme suyu sevinci
Keles kirazı Avrupa yolcusu
YEREL HABERLER Keles kirazı Avrupa yolcusu
İş bırakma eylemi sona erdi İş veren ve sendika, valinin araya girmesiyle uzlaşmaya vardı
YEREL HABERLER İş bırakma eylemi sona erdi İş veren ve sendika, ...
Uğur Mumcu Bursa’da anıldı
YEREL HABERLER Uğur Mumcu Bursa’da anıldı
Emek’e çifte hizmet Nüfus Müdürlüğü ve spor salonu temeli atıldı Dündar: “Her noktada hizmetlerimiz var”
YEREL HABERLER Emek’e çifte hizmet Nüfus Müdürlüğü ve spor salonu ...
Bizim Ev’de ara tatil keyfi
YEREL HABERLER Bizim Ev’de ara tatil keyfi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X