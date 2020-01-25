Bursa'dan deprem bölgesine ücretsiz ulaşım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa'dan deprem bölgesine ücretsiz ulaşım

İHA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Bursa'dan bölgeye gitmek isteyen vatandaşların ulaşımlarının ücretsiz sağlanacağını ve öncelikli ihtiyaç maddelerinden oluşan yardım hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyerek yardım Tırlarının yola çıkmak üzere olduğunu söyledi.

Bursa'dan deprem bölgesine ücretsiz ulaşım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Bursa'dan bölgeye gitmek isteyen vatandaşların ulaşımlarının ücretsiz sağlanacağını ve öncelikli ihtiyaç maddelerinden oluşan yardım hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyerek yardım Tırlarının yola çıkmak üzere olduğunu söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Elazığ'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgeye gitmek isteyen vatandaşlara ücretsiz ulaşım sağlanacağını ve bölgeye ulaştırılmak üzere yardım tırlarının hazırlanma aşamasında olduğunu duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aktaş, "Elazığ, Malatya ve çevresinde yaşanan deprem nedeniyle yakınlarını merak eden ve bölgeye ulaşmak isteyen vatandaşlarımız Beyaz Masa Alo 153, 444 16 00 ve 716 11 50 üzerinden taleplerini bize iletebilirler. Talep eden vatandaşlarımızın bölgeye ulaşımlarını ücretsiz olarak ivedilikle sağlayacağız. Elazığ ve Malatya dernek başkanlarımızla da konuyla ilgili sürekli irtibat halindeyiz. Bölgedeki valilikler, AFAD ve belediyeler ile yaptığımız görüşmeler sonucunda öncelikli ihtiyaç maddelerinden oluşan yardım hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. Yardım TIR'larımız birkaç saat sonra yola çıkacak. Ayrıca yardım çadırlarında sıcak çorba ve çay ikramlarına da başlıyoruz inşallah. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerimiz de yolda bölgeye intikal ediyor" dedi.

BURSA

25 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:21
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:20
  • YATSI 19:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yangına müdahale eden itfaiyecinin başına merdiven düştü
YEREL HABERLER Yangına müdahale eden itfaiyecinin başına merdiven ...
Kar leoparı Esin Handal, Bursalı dağcılara tecrübelerini anlattı
YEREL HABERLER Kar leoparı Esin Handal, Bursalı dağcılara ...
Tıbbî ve aromatik bitki yetiştiriciliği sertifikaları çiftçilere dağıtıldı
YEREL HABERLER Tıbbî ve aromatik bitki yetiştiriciliği sertifikaları ...
Mustafakemalpaşa’ya Başkan Aktaş sözü
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’ya Başkan Aktaş sözü
Celal Gökçen’den GUHEM’e ziyaret Gökçen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen:
YEREL HABERLER Celal Gökçen’den GUHEM’e ziyaret Gökçen Holding ...
82 yıllık adliye yeni yerine taşındı
YEREL HABERLER 82 yıllık adliye yeni yerine taşındı
Bursa Uludağ, Red Bull Homerun'a ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Bursa Uludağ, Red Bull Homerun'a ev sahipliği yapacak
Depremi öğrendi, Bursa konserini iptal etti Haluk Levent Bursa'daki konserini iptal etti
YEREL HABERLER Depremi öğrendi, Bursa konserini iptal etti Haluk ...
Seleznov, İbrahim Üzülmez ile küllerinden doğdu
YEREL HABERLER Seleznov, İbrahim Üzülmez ile küllerinden doğdu
İnegöl kent mezarlığı yeşilleniyor
YEREL HABERLER İnegöl kent mezarlığı yeşilleniyor
Bursa TB 2019 yılında en yüksek işlem hacmine ulaştı
YEREL HABERLER Bursa TB 2019 yılında en yüksek işlem hacmine ulaştı
Can dostlara kucak açan merkez
YEREL HABERLER Can dostlara kucak açan merkez
"İdrar kaçırmadan egzersizle kurtulmak mümkün"
YEREL HABERLER "İdrar kaçırmadan egzersizle kurtulmak mümkün"
Elazığ'daki depremin ardından Haluk Levent konserini iptal etti
YEREL HABERLER Elazığ'daki depremin ardından Haluk Levent konserini ...
Çocuk Cerrahisi Uzmanı Güngör: "Sünnet ameliyathane ortamında yapılmalıdır"
YEREL HABERLER Çocuk Cerrahisi Uzmanı Güngör: "Sünnet ameliyathane ...
Coşkunöz Holding 'Tersine Mentorluk Programı'nda ilk dönem tamamlandı
YEREL HABERLER Coşkunöz Holding 'Tersine Mentorluk Programı'nda ilk ...
Yaşlılara ‘yâren’ morali
YEREL HABERLER Yaşlılara ‘yâren’ morali
Nilüfer’e bir şampiyonluk da atletizmden
YEREL HABERLER Nilüfer’e bir şampiyonluk da atletizmden
BUSKİ'den gece mesaisi
YEREL HABERLER BUSKİ'den gece mesaisi
Geleceğin tiyatrocuları yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin tiyatrocuları yetişiyor
Demiryolu özlemi yeniden gündemde
YEREL HABERLER Demiryolu özlemi yeniden gündemde
Eğitim-Bir-Sen voleybol turnuvası kazananı belli oldu
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen voleybol turnuvası kazananı belli oldu
Barınma evinde nefes kesen yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Barınma evinde nefes kesen yangın tatbikatı
Osmangazi depreme hazır
YEREL HABERLER Osmangazi depreme hazır

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X