Yangına müdahale eden itfaiyecinin başına merdiven düştü

Bursa'da yangına müdahale eden itfaiye erinin kafasına merdiven düştü. İtfaiye eri kafasında bulunan kask sayesinde olaydan yara almadan kurtarıldı.

İznik'de ev yangınına müdahale eden itfaiye eri talihsiz bir kaza yaşadı. Müdahale sırasında başına merdiven düşen itfaiye eri kaskı sayesinde yara almadan kurtuldu.

Yangın, Yeşil Cami Mahallesi, Yeşil Cami Sokakta meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Nazmiye Eren'e (84) ait iki katlı ahşap evde sobadan çıktığı anlaşılan yangın çıktı. Binanın ikinci katında başlayan yangına itfaiye ekipleri anında müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yaşlı kadının evde olmadığı bir sırada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye erlerinin yangına müdahale ettiği soğutma sırasında binaya dayalı merdiven kayarak itfaiye erinin kafasına düştü. İtfaiye eri kaskı sayesinde olaydan yara almadan kurtuldu.

Polis yangınla ilgili tahkikat başlattı.

BURSA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:45

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