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Yangını söndüren itfaiye erinin başına merdiven düştü

DHA

BURSA'da, iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapan bir itfaiye erinin başına merdiven düşerken, kaskı sayesinde yara almadan kurtulduğu belirlendi. 

BURSA'da, iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapan bir itfaiye erinin başına merdiven düşerken, kaskı sayesinde yara almadan kurtulduğu belirlendi. 
İznik ilçesinde Yeşil Cami Sokak'ta yalnız yaşadığı öğrenilen Nazmiye Eren'e (84) ait iki katlı ahşap evde, dışarıda olduğu saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın ikinci katında başlayan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Ahşap evde maddi hasar meydana geldi.
Soğutma alışmaları esnasında bir itfaiye eri ise, büyük tehlike atlattı. Evin çatısına doğru sabitlenen merdiven bir anda kayarak, itfaiye erinin başına düştü. Çarpmanın etkisiyle geri savrulan itfaiye erinin başındaki kask, olası bir yaralanmayı önledi. Sağlık durumu iyi olan itfaiye eri, daha sonra soğutma çalışmalarına destek verdi.
Yangının çıkış noktası araştırılıyor.

BURSA

25 Ocak 2020 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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