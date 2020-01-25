Yangını söndüren itfaiye erinin başına merdiven düştü

BURSA'da, iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapan bir itfaiye erinin başına merdiven düşerken, kaskı sayesinde yara almadan kurtulduğu belirlendi.

İznik ilçesinde Yeşil Cami Sokak'ta yalnız yaşadığı öğrenilen Nazmiye Eren'e (84) ait iki katlı ahşap evde, dışarıda olduğu saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın ikinci katında başlayan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Ahşap evde maddi hasar meydana geldi.

Soğutma alışmaları esnasında bir itfaiye eri ise, büyük tehlike atlattı. Evin çatısına doğru sabitlenen merdiven bir anda kayarak, itfaiye erinin başına düştü. Çarpmanın etkisiyle geri savrulan itfaiye erinin başındaki kask, olası bir yaralanmayı önledi. Sağlık durumu iyi olan itfaiye eri, daha sonra soğutma çalışmalarına destek verdi.

Yangının çıkış noktası araştırılıyor.



BURSA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:45

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