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Frutti Extra Bursaspor - Darüşşafaka Tekfen: 79-87

DHA

SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Semih Vural, Duhan Köyiçi
FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Gabriel Olaseni 15, Christopher James Jones Jr. 19, Perry Jones 11, Gian Lopez 21, Tuğberk Gedikli, Gerald Anthony Robinson Jr. 5, Ender Arslan 7, Dusan Cantekin 1, İzzet Türkyılmaz, Tevfik Akdamar
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Gary Browne Ramirez 14, Berk Demir 5, Johnathan Hamilton 14, Doğuş Özdemiroğlu 12, Doron Emanuel Lamb 7, Kartal Özmızrak 10, Sinan Güler 8, Jarrod Jones 9, Mahir Ağva 3, Erkan Veyseloğlu 2, Bonzie Alexander Colson 3
1'İNCİ PERİYOT: 27-27
DEVRE: 52-53
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-75
5 FAUL ALAN: 38.19 Gabriel Olaseni, 39.13 Gian Lopez (Frutti Extra Bursaspor)ING Basketbol Süper Ligi´nin 17´nci hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor´u 79-87 yendi.
Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan zorlu randevu karşılıklı basketlerle başladı. İlk periyodun önemli bir kısmında hücumlarını dış atış tercihleriyle şekillendiren Darüşşafaka Tekfen; Doron Emanuel Lamb ve Doğuş Özdemiroğlu´nun üst üste isabetleriyle skoru 9-14´e getirdi. 6´ncı dakikada Johnathan Hamilton´ın alleyoop basketiyle farkı konuk ekip farkı 8´e çıkardı (16-24). Christopher Jones´un basketleriyle farkı azaltan Ender Arslan´ın turnikesiyle skoru 27-27´ye eşitledi. İlk periyod, bu skorla sona erdi.
İkinci periyoda iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, Sinan Güler ve Jarrod James´in basketleriyle yeniden fark yakaladı (31-38). Ancak yeni transferi Gerald Antohny Robinson´ın dış atış isabetiyle yeniden hareketlenen Frutti Extra Bursaspor, farkı bir kez daha eritti ve 15´inci dakikada Perry Jones´un alleyoop basketiyle öne geçti (40-39). Periyodun kalan bölümleri maç dengede geçerken, Gary Ramirez´in basketiyle konuk ekip soyunma odasına 52-53 önde girdi. 
Dönüşte Kartal Özmızrak´ın üst üste kaydettiği 10 sayı ile oyun hakimiyetini elinde tutan Darüşşafaka Tekfen, 25´inci dakika geride kalırken skoru 61-66´ya getirdi. 28´inci dakikanın ortalarında Erkan Veyseloğlu´nun turnike basketiyle Darüşşafaka Tekfen, farkı çift hanelere taşıdı (63-73). Böylelikle konuk ekip son periyoda 66-75´lik skor avantajıyla başladı.
Karşılaşmanın son periyodunda her iki takım da savunmalarını sertleştirdi. Direnç gösteren Frutti Extra Bursaspor, Perry Jones´un turnike basketiyle 35´inci dakika geride kalırken skoru 75-77´ye getirdi. Hakem kararlarının tribünlerden yoğun tepki çektiği zorlu randevuda son bölümlerde maçın ritmini yeniden eline geçiren Darüşşafaka Tekfen, parkeden 79-87´lik skorla galip ayrıldı.

BURSA

25 Ocak 2020 Cumartesi

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