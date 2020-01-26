Bursa’da 74 yaşında kadın yanarak can verdi

Bursa’da 74 yaşında bir kadın, evinde yanarak hayatını kaybetti.

Bursa’da 74 yaşında bir kadın evinin mutfağında çıkan yangında yanarak yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Küçükbalıklı Mahallesi Kırkpınar Sokak’taki evinde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Hayriye Yıldız’ın mutfağında sabahın erken saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden komşuları durumu 110 itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaşlı kadının yanmış bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde hazır bulunan 112 acil servis ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olayla ilgili tahkikat çalışması başlattı.

BURSA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:44

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