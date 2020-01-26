Yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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BURSA'da iki katlı evin zemin katında yalnız yaşayan Hayriye Yıldız (74), çıkan yangında hayatını kaybetti.

Merkez Osmangazi ilçesindeki Küçük Balıklı Mahallesi Kırkpınar Sokak'ta bir binanın zemin katındaki Hayriye Yıldız'a ait evin mutfağında, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden komşuları, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından eve giren ekipler, Hayriye Yıldız'ın cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Yıldız'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.



BURSA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:44

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