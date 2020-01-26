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(Özel) "Marmara'da beklenen deprem diğer ülkelerden de hissedilecek" Jeoloji Mühendisleri Odası ...

İHA

Türkiye'de peş peşe meydana gelen depremlere dikkat çeken Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, İstanbul'da beklenen 7,6 şiddetindeki depremin İtalya ve Avusturya'dan bile hissedileceğini söyledi.

(Özel) "Marmara'da beklenen deprem diğer ülkelerden de hissedilecek" Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er: "Marmara Denizi'nde beklenen 7,6 şiddetindeki depremi İtalya ve Avusturyalılar bile hissedecek"

Türkiye’de peş peşe meydana gelen depremlere dikkat çeken Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, İstanbul’da beklenen 7,6 şiddetindeki depremin İtalya ve Avusturya’dan bile hissedileceğini söyledi.
İstanbul depremi olarak yanlış adlandırılan Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında beklenen 7,6 şiddetindeki depremin İtalya ve Avusturya’dan da hissedileceğini belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, “Denizin üzerinden değil, kabuktan gelecektir. O etkileşim ve deprem dalgaları dolayısıyla Bursa da 7,6 şiddetindeki depremden bayağı ciddi bazlı etkilenecektir. Çünkü Bursa’daki yerleşim yerlerinin bazı zeminleri depremin etkisini büyütecektir. Ova bölgesi tamamen bu şekildedir. İkincisi Kuzey Anadolu ortak fay hattı olarak adlandırdığımız İznik’ten başlayıp Gemlik, Orhangazi, Mudanya ve Karacabey’e doğru devam eden fay hattı üzerinde oluşabilecek bir deprem zaten yerleşim yerlerinin içinden geçiyor. Bundan etkilenmeme şansımız yok. Buradan İstanbul çok etkilenmeyecek. Ama üçüncü bir fay hattımız daha var. Tam yerleşim yerlerinin içerisinden geçen, İnegöl’den başlayıp Kestel ve Gürsu’dan sonra Yıldırım’da üç kola ayrılmaktadır. Osmangazi’den devam edip Nilüfer, Çalı, Mustafakemalpaşa’nın altından Uluabat Gölü’nden devam eden bir fay hattımız var. Bunları değerlendirdiğimiz zaman Bursa’yı üç ana kolun etkileyeceğini düşünüyoruz” dedi.
Bursa’nın 7,2 büyüklüğüne kadar deprem üreten fay hattına sahip olduğunu belirten Er, “1855 yılında Bursa’da meydana gelen depremde Ulu Cami’nin 20 kubbesinden 16’sı, Tarihi Kapalı Çarşı ve surlar yıkıldı. Mustafakemalpaşa ovasındaki birçok köy yerle bir oldu. Bin civarında insan hayatını kaybetti. Marmara Denizi’ndeki fay hattında 3 büyüklüğündeki depremi duyamayız. Ancak 2,5 büyüklüğünde güneydoğu hattında bir deprem olsa herkes hisseder. Bundan bir ay önce 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğinde herkes ayağa kalktı. Çünkü yerleşim yerimizin tam altında olan bir depremdi. Bursa’da meydana gelebilecek bir deprem gerçekten önemli hasarlar verebilir. Bununla ilgili acil önlem almalıyız” şeklinde konuştu.

BURSA

26 Ocak 2020 Pazar

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