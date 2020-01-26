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Bursaspor'da hedef Erzurum maçına kadar kayıpsız gitmek

DHA

TFF 1'inci Lig'de son üç maçını kazanarak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale gelen Bursaspor, önündeki üç maçı da kazanarak Erzurum deplasmanına kayıpsız gitmek istiyor.

TFF 1'inci Lig'de son üç maçını kazanarak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale gelen Bursaspor, önündeki üç maçı da kazanarak Erzurum deplasmanına kayıpsız gitmek istiyor.
TFF 1´inci Lig´de son hafta yakaladığı çıkış ile dikkatleri üzerine çeken Bursaspor, Akhisarspor karşısında da üç puana uzanarak 19´uncu haftayı galibiyetle kapadı. 33 puanla şampiyonluk iddiasını koruyan Bursa temsilcisi, son 3 maçını da kazanırken ligin en formda takımlarından biri konumunda bulunuyor. Özellikle teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez´in gelişinin ardından farklı bir atmosfere bürünen yeşil-beyazlılar da takım içerisinde de moraller üst seviyede.
BURSA'YI ZOR BİR FİKSTÜR BEKLİYOR
Ritmini sürdürmek isteyen Bursaspor´u ise fikstürde kritik maçlar bekliyor. 20´nci hafta mücadelesinde ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor´u ağırlayacak olan Bursa temsilcisi, sonraki hafta ise mevcut puan cetvelinde 15´inci basamaktaki Osmanlıspor´a konuk olacak. Akabinde orta sıralardaki Adana Demirspor ile kozlarını Bursa´da paylaşacak yeşil-beyazlılar, 23´üncü hafta ise şampiyonluk için çekiştiği rakiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına gidecek.
HEDEF ERZURUM MAÇINA KADAR KAYIPSIZ GİTMEK
Bursaspor´da camia birlik ortamı oluştururken, hedef ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına dek olan üç maçlık süreci kayıpsız atlatmak. Özellikle lider Hatayspor´un da bu periyotta ligin üst sıralarında yer alan ekiplerle oynayacak olmasını değerlendirmek isteyen Bursa temsilcisi, bu üç maçı kayıpsız atlatarak puanını 42´ye yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Sezonun kapanışını Hatay deplasmanında yapacak Bursaspor, ligin geride kalan haftalarında da 8 kez iç saha maçına çıkacak.

BURSA

26 Ocak 2020 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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