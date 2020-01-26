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İş dünyası glutensiz besinler için mutfağa girdi

İHA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hizmet sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla kurulan BTSO Mutfak Akademi, 'Çölyakla Yaşam İçin Gluteniz Besin Farkındalık Etkinliği'ne ev sahipliği yaptı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hizmet sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla kurulan BTSO Mutfak Akademi, ‘Çölyakla Yaşam İçin Gluteniz Besin Farkındalık Etkinliği’ne ev sahipliği yaptı.
Hizmet sektörüne nitelikli eleman yetiştiren BTSO Mutfak Akademi, sosyal sorumluluk projeleri ile de örnek çalışmalara imza atıyor. BTSO, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD ve Kadın Ekonomi Platformu (KEP) işbirliğinde Mutfak Akademi’de ‘Çölyakla Yaşam İçin Gluteniz Besin Farkındalık Etkinliği’ düzenlendi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, KEP Yönetim Kurulu Başkanı Elif Özhan ve iş dünyası temsilcilerine Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Şef Süleyman Engin glutensiz beslenme hakkında bilgiler verdi. Düzenlenen workshopta Şef Süleyman Engin'den uygulamalı eğitim alan iş dünyası temsilcileri, etkinliğin ardından BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan’dan Mutfak Akademi’de gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Nitelikli istihdamın artması noktasında örnek çalışma
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, BTSO olarak ihracat ve katma değerli üretimi geliştirmeyi hedefleyen projelerin yanı sıra nitelikli istihdamın artırılması noktasında da örnek çalışmalara imza attıklarını söyledi. Mutfak Akademi’nin hizmet sektörüne yönelik önemli bir proje olduğunu kaydeden Aslan, “İşletmelerimizde uygulanan tüm teknikler, Mutfak Akademi projemizde teorik ve pratik derslerle aktarılırken, eğitimlerimiz de son teknoloji ekipmanlarla özel olarak tasarlanmış mutfaklarımızda gerçekleştiriliyor. Aşçı, pastacı, pideci ve servis elemanı olmak üzere farklı branşlarda düzenlenen, deneyimli eğitmenlerin rehberliğinde yapılan eğitimler, yiyecek, içecek ve turizm sektöründe nitelikli personel yetiştirilmesine katkı sağlıyor” dedi.
İş dünyasının talepleri doğrultusunda BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın öncülüğünde hayata geçirdikleri Mutfak Akademi projesi ile sektörün nitelikli personel ihtiyacına cevap verdiğini belirten Aslan, eğitim alan kursiyerlerin projenin uygulama alanı olarak kurgulanan 1889 Bursa&Double F Restoran’da bilgilerini pratiğe döktüklerini sözlerine ekledi.

"BTSO'nun yatırımları bölgemize değer katıyor"
DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından DOSAB’da hayata geçirdiği BUTEKOM, BUTGEM, MESYEB, Model Fabrika, Mutfak Akademi ve Enerji Verimliliği Merkezi projelerinin bölgeye önemli bir değer kattığını ifade etti. DOSABSİAD olarak BTSO ile birlikte ortak projeler yürüttüklerini belirten Çevikel, “Bugün de glutensiz besin tüketiminin önemine dikkat çekmek için anlamlı bir organizasyonda bir araya geldik. Etkinlik kapsamında ayrıca Mutfak Akademi’de gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Gerek sunduğu hizmet, gerekse de altyapısı ile Mutfak Akademi hizmet sektörünün nitelikli eleman sorununun çözümü için atılmış çok önemli bir adım” dedi.

"Hizmet sektörüne değer katan bir proje"
KEP Başkanı Elif Özhan, BTSO Mutfak Akademi’nin hizmet sektörüne değer katan vizyoner bir proje olduğunu belirterek, “Mutfak Akademi’de glutensiz gıdaların önemi konusunda güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. BTSO ve DOSABSİAD ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikte glutensiz gıda tüketmek zorunda olan bireyler ile ilgili birçok farkındalığa ulaştık” şeklinde konuştu.

BURSA

26 Ocak 2020 Pazar

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