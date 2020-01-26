Karacabey Belediyespor - Yozgatspor: 2-0

Bir şehir daha mühürlendi!

- STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Volkan Şeker (xx), Soner Akgün (xx), Akın Karabacak (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (xxx)Hasan Güleryüz (xxx), Sergen (xxx), Sefa (xxx)(Dk.77 Ömer), İlyas (xxx), Muhammet (xxx), Abuzer (xxx), Gökhan (xxx)(Dk.89 Berk), Onur (xxx), Rasimcan (xxx), Sadık (xxx)(Dk.89 Said)

YOZGATSPOR: Göksal (x)Osman (x), Abdulsamet (xx), Oğuzhan (xx), Alihan (x) (Dk.62 Ali Kaan), Mustafa (x), Beytullah (xx),Uğur (xx)(Dk.88 Samet),Tuncay (x), Tamer (x), Osman (x)

GOLLER: Dk.11 Abuzer, Dk.89 Onur (Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: İlyas, Abuzer (Karacabey Belediyespor) Uğur,Tamer (Yozgatspor)TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Yozgatspor´u 2-0 mağlup etti. Aldığı galibiyet sonrasında liderliğini açık ara devam ettiren Karacabey Belediyespor puanını 44´e yükseltirken, Yozgatsporspor 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11´inci dakikada Sefa´nın ceza sahasına yaptığı ortayla topla buluşan Abuzer´in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

35´inci dakikada Gökhan´ın ortasında Abuzer´in kafa vuruşu sonucunda top kaleci Göksal´da kaldı.

82´nci dakikada İlyas´ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Onur´un vuruşunda top kaleci Göksal´da kaldı.

89´uncu dakikada İlyas´ın kullandığı korner vuruşunda topla buluşan Onur yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-0

Karşılaşma sonucunda, Karacabey Belediyespor, Yozgatspor´u 2-0 mağlup etti.



BURSA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:21

YATSI 19:43

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