Mali'li Öğrenciler depremde yaşamını yitirenleri andı Ak Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Mali Dostluk Grubu Başkanı Gözgeç: "Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgede"

Türkiye'de çeşitli üniversitelerde eğitim gören Malili öğrenciler, Elazığ'da yaşanan depremde yaşamını yitiren vatandaşları andı.

Türkiye’de Malili Öğrenciler Derneği'nin (AEMT) genel kurulu,Mali Cumhuriyet Ankara Büyükelçiliği ve AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Mali Dostluk Grubu Başkanı Emine Yavuz Gözgeç'in destekleriyle Bursa'da gerçekleştirildi.

Yaklaşık 100 öğrencinin katılımıyla Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurul, Elazığ'da yaşanan depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için yapılan saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunması ile başladı.

Genel kurulun açılışında konuşan AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Mali Dostluk Grubu Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi. Milletvekili Gözgeç, “Devletimiz, tüm kurumlarıyla, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması adına elinden geleni yapıyor. Biz de Bursa’dan oradaki kardeşlerimiz için dua ediyoruz. İnşaallah enkaz altındaki vatandaşlarımıza biran önce ulaşılabilir ” dedi.

Türkiye ve Mali arasındaki ekonomik ilişkilerin giderek arttığına işaret eden Emine Yavuz Gözgeç, “Mali ile ticaret hacmimiz giderek artıyor. 2016 yılı ticaret hacmimiz 74 Milyon Dolar iken, 2017’de hacim 82 Milyon Dolara ulaştı. Hedefimiz orta vadede 100 Milyon Dolar, uzun vadede de 500 Milyon Dolar. Siz kıymetli gençlerimiz, iki ülke arasındaki işbirliğinin ve dostluğun artmasına, dostluk köprümüzün daha da güçlenmesine vesile olacaksınız” dedi.

Genel kurulan katılan ve burada bir konuşma yapan Mali Cumhuriyet Ankara Büyükelçiliği Ataşesi Aliou Dioncounda DEMBELE de Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle yaşamlarını yitiren vatandaşları saygıyla andıklarını söyledi. Dembele, ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde Türkiye’de okuyan Malili öğrencilere önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Türkiye’de Malili Öğrenciler Derneği'nin (AEMT) Başkanı Sidi Boubacar Diane de Deprem nedeniyle yaşamlarını yitiren vatandaşları andıklarını belirtti. Türkiye’de olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Diane, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Mali Dostluk Grubu Başkanı Emine Yavuz Gözgeç ile Mali Cumhuriyet Ankara Büyükelçiliği yetkililerine teşekkür etti.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Malili öğrenciler ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan’la da bir araya geldi.

BURSA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:44

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