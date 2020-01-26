Bursaspor, Musa Araz ile yollarını ayırdı

- Devre arası transfer döneminde kadrosunu takviyeler ile güçlendiren Bursaspor, sezon başında kiraladığı Musa Araz ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor, sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan kiraladığı Musa Araz ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Bursaspor formasıyla 3'ü lig, 3'ü de kupa olmak üzere toplam 6 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, yalnızca bir asist yapma başarısı gösterdi.

Öte yandan Bursaspor'da teknik heyetin gözden çıkardığı bazı oyuncular ile de yakın süreçte yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.



BURSA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:44

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