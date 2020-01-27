Yunuslar sahilde balık avladı Acıkan yunuslar balıkları böyle avladı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kendini gösteren yunus balıkları, sıkıştırdıkları balık sürüsünü avlayarak karınlarını doyurdu.

Açık denizden kovaladıkları zargana sürüsünü Mudanya sahilinde sıkıştıran yunus balıklarının avlanma mücadelesi kameralara yansıdı. Zargana balıkları yunuslardan kaçmak için kendilerini suyun üstüne atarken, yunuslar ise sürüyü yemek için büyük mücadele verdi. Yunus balıklarının avlanmasını sahilde bulunan vatandaşlar büyük bir merakla izledi. Uzun süre avlanan yunus balıkları gözden kayboldu.

BURSA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:22

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.