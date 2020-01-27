Bursaspor'da Musa Araz ile yollar ayrıldı

Bursaspor'da sezon başında Konyaspor'dan kiralanan ve bekleneni veremeyen Musa Araz'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Devre arasında takıma önemli takviyeler yapan yeşilbeyazlılar, bekleneni veremeyen oyuncular ile de yollarını ayırıyor. Sezon başında Konyaspor'dan kiralanan Musa Araz ile anlaşılarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Bursaspor formasıyla 3'ü lig, 3'ü de kupa olmak üzere toplam 6 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, yalnızca bir asist yapma başarısı gösterdi.

BURSA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:44

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