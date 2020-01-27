Bursa'da silah tacirlerine operasyon: 10 tutuklu

Bursa'da ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapan 21 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 21 şüphelinin ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptığını belirledi. Şüphelileri yakalamak için operasyon düğmesine basan ekipler, 26 adrese yönelik gerçekleştiren eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 15 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tezkeresiz tüfeği, bin 285 tabanca fişeği, 118 adet gaz fişeği, 51 adet av fişeği ele geçirildi. Emniyette sorgularının ardından ifadeleri alınan 21 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı. Z.A., Ö.T., H.H., H.K., E.K., S.C., K.Ş., İ.T., E.B., B.F. ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, T.K., G.T. ve K.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BURSA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:44

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