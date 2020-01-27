Gölyazılı kadınların tiyatro keyfi

Gölyazı Kadın Derneği üyesi kadınlar, mübadeleyi konu alan 'Hayali’nin Hayali' isimli oyununu birlikte izledi. Aralarında ilk defa tiyatro gelenlerin de bulunduğu kadınlar, oyundan çok etkilendiklerini söyledi.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu oyunlar büyük ilgi görüyor. Bu sezon sahnelenmeye başlanan 'Hayali’nin Hayali' isimli oyun da tiyatroseverlerin beğenisini topladı. Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyunu Gölyazı Kadın Derneği üyesi kadınlar birlikte izledi. Gölyazı Kadın Derneği Başkanı Nurten Üner, dernek olarak çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunduklarını belirterek, “Nilüfer Belediyesi’ne tiyatro oyunu izlemek istediğimizi ilettik. Talebimize hemen yanıt geldi ve 'Hayali’nin Hayali' isimli oyunda buluştuk. Aramızda ilk defa tiyatroya gelenler de var. Bizim için çok keyifli bir ortam. Oyunun konusu da bizi çok etkiledi. Büyüklerimizin yaşadıkları sorunlar göçler geldi aklımıza” diye konuştu.

Tiyatroyu izlemeye gelen kadınlar da Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Tiyatroya gelebilmek çok güzel. Ayrıca 'Hayali’nin Hayali' mübadele döneminde geçen bir oyun. Bizim için anlamı daha da farklı. Mübadeleyi yaşayanların çocuklarıtorunları olarak izledik oyunu. Bizim için çok anlamlı bir oyundu, herkes mutlaka izlemeli” diye konuştu.

BURSA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:44

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