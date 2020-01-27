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İnegöl'de 2019 yılı kültür ve sanatla dolu dolu geçti

İHA

İnegöl'de 7'den 77'ye herkesi kültür sanat ile buluşturmaya devam ettiklerini belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 526 bin 302 kişiye ulaştıklarını söyledi.

İnegöl'de 2019 yılı kültür ve sanatla dolu dolu geçti

İnegöl'de 7’den 77’ye herkesi kültür sanat ile buluşturmaya devam ettiklerini belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 526 bin 302 kişiye ulaştıklarını söyledi.
Ürettiği hizmetlerin yanı sıra şehrin kültür sanat hayatına yön veren etkinlikleriyle de öne çıkan İnegöl Belediyesi, 2019 yılını dolu dolu geçirdi. Kültür ve sanatı şehrin her yerine yayarak İnegöl halkının sosyal hayatını renklendiren çalışmalara imza atan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2019 yılı içerisinde konserlerden tiyatro oyunlarına, söyleşilerden seminerlere, sergilerden imza günlerine kadar pek çok alanda farkındalık ortaya koydu. Çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Taban, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün amaçları ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Alper Taban, “İlçe halkına yakışır programlarla şehrin ortak bir paydasını oluşturmayı, kent halkının kaynaşmasını ve toplumsal moralin yükseltilmesini sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019 yılı içerisinde 152 programda toplam 354 bin 450 kişiye ulaşıldı” dedi.
Kültür sanatı alanında önemli çalışmalara imza atıldığının altını çizen Taban, şöyle devam etti:
“Bu yolda farklı alanlarda icra ettiğimiz 19 konser ile 46 bin 800 kişiye ulaşıldı. Ayrıca 37 çocuk etkinliği ile 37 bin 200 minik sanatsevere eğlenceli ve keyifli anlar yaşattık. 2019 yılı içerisinde 16 seminer ve konferans ile 10 bin 200 izleyiciye ulaştık. Yine kültür sanat etkinliklerimiz kapsamında 27 yetişkin tiyatro oyunu ile 10 bin 638 kişiye, ramazan etkinliklerimiz kapsamında 11 etkinlik ile 15 bin 500 izleyiciye, 32. uluslararası kültür sanat festivali ile 120 bin izleyiciye eriştik. Kültür sanat kurslarımız ile 15 farklı branşta 810 kursiyere eğitim verdik. Geçmişin izlerini en iyi şekilde yansıtan ve ziyaretçilerini geçmişte kısa bir yolculuğa çıkartan Kent Müzesi ve Mobilya Ağaç Sanayi Müzemiz, İnegöl halkından aldığı güçle geleceğe daha emin adımlarla yürüyor. 2019 yılında müzelerimiz 62 bin 481 ziyaretçi ağırladı. Bilgi Kültür Evleri ile bugünün yarını, yarının umudu olan çocuklarımızın sadece internet kullanımdan ziyade zamanlarını daha kaliteli ve nitelikli bir şekilde geçirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu anlayışla çıktığımız yolda 9 Bilgi Kültür Evinde 17 Mart 2008’den bugüne kadar toplam 1 milyon 105 bin 109 kişi istifade ederken, 2019 yılı içerisinde ise 106 bin 573 ziyaretçi bilgi kültür evlerimizden faydalandı" dedi.

BURSA

27 Ocak 2020 Pazartesi

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