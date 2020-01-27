Bursa'da narkotik operasyonu: 3 tutuklu

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.E., E.K., E.Y. ve N.G. isimli şüphelilerin uyuşturucu sattığını belirledi. Şüphelileri yakalamak için operasyon yapan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 320 gram kannabinoid, 215 gram metamfetamin, presleme cihazı ile çok sayıda paketlemede kullanılan vakumlama poşetleri ele geçirdi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 4 şüpheli burada yapılan işlemlerin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. E.E., E.K., E.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BURSA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:44

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