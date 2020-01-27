Kanser türleri arasında dikkat çeken ilişki Rahim kanseri olanlarda meme kanseri riski daha fazla

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kanser türleri arasında dikkat çeken ilişki Rahim kanseri olanlarda meme kanseri riski daha fazla

İHA

Rahim kanserleriyle meme kanserinin ilişkili olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ediz Tevfik Özgan, rahim kanserleri olanlarda ya da yumurtalık kanseri olanlarda veya akrabalarında olanlarda, meme kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu söyledi.

Kanser türleri arasında dikkat çeken ilişki Rahim kanseri olanlarda meme kanseri riski daha fazla

Rahim kanserleriyle meme kanserinin ilişkili olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ediz Tevfik Özgan, rahim kanserleri olanlarda ya da yumurtalık kanseri olanlarda veya akrabalarında olanlarda, meme kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu söyledi.
Doruk Sağlık Grubu’ndan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ediz Tevfik Özgan, Öz Gıda İş Sendikası işbirliğiyle, Golf Dondurma Natura Gıda Bursa fabrikasında düzenlenen seminerde konuştu.
Kadın çalışanlara yönelik düzenlenen seminerde meme kanseriyle ilgili bilgiler veren Op. Dr. Özgan, rahim kanseriyle meme kanseri arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Dr. Özgan, rahim kanserleri olanlarda ya da yumurtalık kanseri olanlarda veya akrabalarında olanlarda, meme kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu söyledi.

Risk faktörlerine dikkat
Bütün hastalıklarda olduğu gibi meme kanserinde de risk faktörleri olduğunu belirten Op. Dr. Özgan, “Bunlara sahipseniz bu hastalığa yakalanma oranınız artıyor. Bunlardan birincisi yaş. Yaşlandıkça risk artıyor. Eğer bütün kadınlar 90 yaşına kadar yaşasaydı, 7 kadından 1 tanesinde meme kanseri oluşacaktı. İkincisi genetik. Size ne kadar yakın akrabanızda bu hastalık meydana geldiyse ve ne kadar çok az akrabanızda bu hastalık ortaya çıktıysa, sizin ona göre artıyor veya azalıyor. Bu riski artıran en önemli etkenlerden bir tanesi de genlerimizdir. Bu genlerin varlığı riski artıyor. Bu genlerin varlığı yoksa, sizlerin akrabalarında varsa bile bu hastalık, artmıyor. Dolayısıyla bu genlerin varlığını araştırılması, sizin gerçek riskinizin ortaya çıkarılmasını sağlıyor. Çevresel faktörler de etkenler arasında yer alıyor” dedi.

Kendi kendine muayene hayati önem taşıyor
Meme kanserinden korunmanın mümkün olduğunu dile getiren Özgan, meme kanserinden korunmak için yapılması gerekenlerin başına kendi kendine meme muayenesinin geldiğini ve bunun çok önemli olduğunun altını çizdi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ediz Tevfik Özgan, “Kendi kendine meme muayenesi 20 yaşından itibaren yapılmaya başlanmalıdır. Her ay, adet döngüsünün 5 ve 7’nci günleri arasında ayda 1 kez yapılmalıdır. 3 ana temeli vardır muayenenin. Birincisi gözle değerlendirmedir. İkincisi yatar pozisyonda elle değerlendirme ve üçüncüsü de ayakta elle değerlendirmedir. Bu kontrollerde, meme cildinde normal olmayan bir olay var mı, buna dikkat ediyoruz. Meme başı içeri çekik mi buna dikkat ediyoruz. Şişme var mı, renk değişikliği veya kızarıklık var mı bunlara bakıyoruz. Kadınlar bunu 20 yaşından itibaren kendi kendine yapmaya başladıkları zaman, kendi memelerini tanıyorlar ve ortaya çıkabilen anormallikleri fark edebiliyorlar” diye konuştu.

Korunma yolları
Op. Dr. Özgan, meme kanserinden korunmak için şişmanlığın azaltılması, sigara ve alkol tüketiminden uzak durulması ve bunlarla beraber hafif egzersiz yapılmasının yanı sıra sebze ve meyvenin bol tüketilmesiyle emzirmeye özen göstermenin gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

BURSA

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:21
  • İKİNDİ 15:58
  • AKŞAM 18:22
  • YATSI 19:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nilüferli atlet Milli Takım’da
YEREL HABERLER Nilüferli atlet Milli Takım’da
İnegöl'den depremzedelere mobilya desteği
YEREL HABERLER İnegöl'den depremzedelere mobilya desteği
Çelik: “Biz burayı işgal etmek için gelmedik”
YEREL HABERLER Çelik: “Biz burayı işgal etmek için gelmedik”
Nilüfer'de çağdaş sanat konuşmaları
YEREL HABERLER Nilüfer'de çağdaş sanat konuşmaları
Mudanya'dan Elazığ'a kardeşlik eli
YEREL HABERLER Mudanya'dan Elazığ'a kardeşlik eli
Lozan Mübadilleri Gemlik’de anıldı Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan: “Ne olursa olsun barış dileyelim”
YEREL HABERLER Lozan Mübadilleri Gemlik’de anıldı Gemlik Belediye ...
Bursa'da narkotik operasyonu: 3 tutuklu
YEREL HABERLER Bursa'da narkotik operasyonu: 3 tutuklu
İnegöl'de 2019 yılı kültür ve sanatla dolu dolu geçti
YEREL HABERLER İnegöl'de 2019 yılı kültür ve sanatla dolu dolu geçti
Baltayla öldürdü, tutuksuz yargılanmak istedi
YEREL HABERLER Baltayla öldürdü, tutuksuz yargılanmak istedi
Mübadelede hayatını yitirenler unutulmadı
YEREL HABERLER Mübadelede hayatını yitirenler unutulmadı
Bursa'da tarihi 'Tevrat' ele geçirildi, şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi 'Tevrat' ele geçirildi, şüpheli ...
Öğrencilerin karne hediyesi sinema oldu
YEREL HABERLER Öğrencilerin karne hediyesi sinema oldu
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda Bursa’nın temsili arttı BTSO Başkanı İbrahim Burkay yeniden DEİK Yönetim Kurulu’nda
YEREL HABERLER Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda Bursa’nın temsili ...
Beş milyonluk Tevrat'ı satmaya çalışan zanlı adliyede
YEREL HABERLER Beş milyonluk Tevrat'ı satmaya çalışan zanlı adliyede
Müzede eğlenceli eğitim
YEREL HABERLER Müzede eğlenceli eğitim
Gölyazılı kadınların tiyatro keyfi
YEREL HABERLER Gölyazılı kadınların tiyatro keyfi
Her grip domuz gribi değildir
YEREL HABERLER Her grip domuz gribi değildir
Silah kaçakçılığı yapan çete çökertildi: 21 gözaltı
YEREL HABERLER Silah kaçakçılığı yapan çete çökertildi: 21 gözaltı
Baltalı cinayetin sanığı: Bakmakla yükümlü olduğum ailem için tahliyemi istiyorum
YEREL HABERLER Baltalı cinayetin sanığı: Bakmakla yükümlü olduğum ...
Uludağ'daki sahipsiz hayvanlara Osmangazi desteği
YEREL HABERLER Uludağ'daki sahipsiz hayvanlara Osmangazi desteği
Bursa'da silah tacirlerine operasyon: 10 tutuklu
YEREL HABERLER Bursa'da silah tacirlerine operasyon: 10 tutuklu
Uyuz hastalığından kurtulmak mümkün mü? Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır: "Tedavi edilmeyen bu mikroskobik akarlar cildinizde aylarca yaşayabilir"
YEREL HABERLER Uyuz hastalığından kurtulmak mümkün mü? Dermatoloji Uzmanı Dr. ...
Mudanyalı halterciler kupayla döndü
YEREL HABERLER Mudanyalı halterciler kupayla döndü
Silah ve bıçakla market çalışanlarını gasp eden zanlı tutuklandı Bandanalı gaspçıyı gözleri ele verdi Silahlı soyguncu 100 güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından 3 bin kişi arasında gözlerinden tespit edilerek yakalandı
YEREL HABERLER Silah ve bıçakla market çalışanlarını gasp eden zanlı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X