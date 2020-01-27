Çelik: “Biz burayı işgal etmek için gelmedik”

Seçim rüzgarları esmeye başladığında keyif aldıklarını belirten Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Nihat Çelik, “Merkez birliğimizin işgal altından kurtulması için demokratik bir platform çerçevesinde mücadelemi verdim. Biz burayı işgal etmeye gelmedik. Belki bizden daha iyi olan arkadaşlarımız da vardır” dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği seçimleri kapsamında ziyaretlerde bulunan Başkan Nihat Çelik, Bursa İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Yapılan çalışmalar ve talepler hakkında bilgi alan Çelik, “Bizim hepimiz hayatımızı hizmete adadık. Dün olduğu gibi bugün de sektörümüze hizmet etmeyi bir görev olarak biliyoruz. Sektörümüzde olanlara ne kadar hizmet etsek azdır. Görev süresince sadece mesai saatlerinde değil, 365 günün 24 saatinde sektörümüze hizmet ettik. 2002 yılından önce koyun keçi denildiği zaman bir ailenin üveyi gibi algı vardı. AK Parti hükumetiyle birlikte küçükbaş hayvanlar ailenin asıl bireyi olarak görüldü ve destekleme kapsamına alındı. Bugün gelinen noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kırsaldaki yetiştiriciyi düşünüyor olması bizleri mutlu ediyor. 5 yıllık eylem planımızda 2020 için hayvan sayımızı 56 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz. Daha sonraki 5 yılda ise, en az 80 milyonluk nüfus başına 1 koyun olacak şekilde planlarımızı yaptık. İnşallah daha güzel çalışmalara da imza atacağız” dedi.

Merkez birliğinde aynı zamanda 2020 yılı seçim yılı olduğunu ifade eden Çelik, “Seçim rüzgarları esmeye başladığında keyif alıyoruz. Seçimden kaçmıyoruz. Merkez birliğimizin işgal altından kurtulması için demokratik bir platform çerçevesinde mücadelemi verdim. Biz burayı işgal etmeye gelmedik. Belki bizden daha iyi olan arkadaşlarımız da vardır. Allah’ın bize vereceği güç ve delegasyonun desteği ile her zaman mücadeleyi başarıyla götüreceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Genel merkezin çalışmalarından memnun olduklarını belirten Bursa İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Derneği Başkanı Yıldırım Orhan Oran ise, inşallah başarı ile görevlerine devam edeceklerini ve hükümetin de ellerinden gelen desteği kendilerine göstermelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BURSA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:44

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