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Nilüferli atlet Milli Takım’da

İHA

Nilüfer Belediyespor'un başarılı sporcusu Seda Albayrak, İstanbul'da gerçekleştirilen Olimpik Deneme ve Komple Atlet finallerinde Türkiye Şampiyonu oldu. Albayrak, bu başarısıyla Atletizm Genç Milli Takımı'na seçildi.

Nilüferli atlet Milli Takım’da

Nilüfer Belediyespor’un başarılı sporcusu Seda Albayrak, İstanbul’da gerçekleştirilen Olimpik Deneme ve Komple Atlet finallerinde Türkiye Şampiyonu oldu. Albayrak, bu başarısıyla Atletizm Genç Milli Takımı’na seçildi.
Türk sporuna çeşitli branşlarda başarılı sporcular kazandıran Nilüfer Belediyespor, atletizmde de başarısıyla adından söz ettiriyor. 2526 Ocak tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilen Olimpik Deneme ve Komple Atlet Final Yarışları’na katılan Nilüfer Belediyesporlu Seda Albayrak, gösterdiği performansla gururlandırdı. Albayrak, iki kademede topladığı 6.105 puanla Olimpik Deneme ve Komple Atlet finallerinde Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonada mücadele eden Nilüfer Belediyespor’un diğer başarılı atleti Tuğra Alp de, iki kademede topladığı 3.825 puanla Türkiye üçüncüsü oldu.
Nilüfer Belediyespor’un başarılı sporcusu Seda Albayrak, elde ettiği bu başarıyla Türkiye Atletizm Genç Milli Takımı’na seçildi. Albayrak, 1516 Şubat tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yapılacak Çoklu Branşlar Ulusal Salon Şampiyonası’nda, ay yıldızlı formayla Türkiye’yi temsil edecek.

BURSA

27 Ocak 2020 Pazartesi

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