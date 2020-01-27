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BTSO’da 'Bursa Raylı Sistemler Çalıştayı'

İHA

Raylı sistemlere yönelik UrGe ve kümelenme projelerini sürdüren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 'Bursa Raylı Sistemler Çalıştayı'nı gerçekleştirdi.
BTSO, Raylı Sistemler sektörüne yönelik önemli bir programa imza attı. 'Bursa Raylı Sistemler Çalıştayı', Oda Hizmet Binası’nda düzenlendi. Programa, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, TÜVASAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlhan Kocaarslan, ASELSAN ve TÜLOMSAŞ uzmanları ve sektör temsilcileri katıldı. Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, özellikle 2000’li yılların başından itibaren raylı sistemlerin kullanımını hızla yaygınlaştıran Türkiye’de bu alanda teknoloji geliştirmek için güçlü bir irade sergilendiğini söyledi. 30’u aşkın URGE, kümelenme ve HİSER projesiyle yüzlerce firmayı Türkiye’nin yerli ve milli hedefleri için bir araya getirdiklerini dile getiren Şener, “İş insanlarımızın üstün gayretleri ve girişimcisine güvenen devletimizin büyük destekleriyle Türkiye’nin ilk yerli tramvayını bu şehirde üretmeyi başardık. Özgüveni sağlam, iradesi güçlü iş dünyası temsicilerimiz, Odamızın liderliğinde yerli metromuz, yerli tankımız, yerli uçağımız için kolları sıvarken, oluşturduğumuz güçlü altyapı sayesinde milli otomobilin üretim merkezini de Bursamıza taşıdık. Ülkemizin teknolojik bağımsızlığına giden yolda önemli bir kilometre taşı olan atılımlar sayesinde Türkiye, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüyecektir” dedi.
TÜVASAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlhan Kocaarslan, tedarikçilerle buluşmak üzere Bursa’ya geldiklerini belirterek, kurum olarak Bursa’da son 5 yılda 20 şirket ile birlikte çalıştıklarının altını çizdi. TÜVASAŞ’ın 70 yıl önce yurt dışında gelen vagonların bakım ve tamirlerini yapan bir kurum olduğunu, 1985 yılından itibaren de Türkiye Vagon Sanayi olarak çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Kocaarslan, “Özellikle yolcu taşıyan tüm sistemlerin hepsini yapan bir kuruluşuz. 2019 yılında alüminyum gövde fabrikamızın da devreye alınmasıyla toplamda fabrika sayımız 6’ya yükseldi. Artık kurumumuz kabuğunu kırdı. Kendi araçlarını üreten bir şirket olmamız için teknolojik ağırlıklı şirkete dönüşmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
Milli tren projesindeki çalışmalar ile ilgili bilgiler de veren Kocaarslan, “Milli trenimiz artık meydana çıktı. Bir araç inmek üzere. Her şeyi bitti motoru ve kliması takıldı. İkinci aracın giydirmesi yüzde 60 seviyesinde. Diğer araç da boyadan çıkıyor. 4. aracımız ise şu anda imalatta. 5. aracımızın da çalışmaları devam ediyor. Bir set haline getirdiğimizde raylara indireceğiz. Yerli şirketleri bu sektöre kazandırmak istiyoruz. Seri üretim hatları kurduk. Her şey tamam. İçinde 40 kilometre kablosu olan onlarca kontrol sistemleri yer alan devasa bir araç ortaya çıkıyor. 25 metre uzunluğunda. İş dünyamız ile birlikte çalışarak yeni projelere ve çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BURSA

27 Ocak 2020 Pazartesi

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