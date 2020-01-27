TOFAŞ, Joventut Badalona'yı ağırlıyor

- TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup TOP16 turu H Grubu 4. haftasında İspanyol temsilcisi Joventut Badalona´yı ağırlayacak. Yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanacak maç saat 20.00´de başlayacak.
7Days EuroCup TOP16 turu 4. haftasında TOFAŞ, evinde Joventut Badalona ile karşı karşıya geliyor. H Grubu´nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alan mavi yeşilliler, deplasmanda kaybettiği İspanyol temsilcisini taraftarının da desteğiyle sahasında devirmek isterken, çeyrek final yolunda evinde kayıp yaşamak istemeyen Bursa ekibi, parkeden en az 5 sayı farkla galip ayrılması halinde rakibine karşı ikili averajı da eline geçirecek. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan Joventut Badalona ise evindeki maçlarda MoraBanc Andorra (90-87) ve TOFAŞ (88-84) galibiyetleri alıp, deplasmanda Unicaja Malaga´ya (90-84) kaybetmişti.
Yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanacak mücadele saat 20.00´de başlayacak. Karşılaşmayı Yunanistan´dan Spiros Gkontas, Portekiz´den Sergio Silva ve İsviçre´den Sebastien Clivaz hakem üçlüsü yönetecek.
BURSA
27 Ocak 2020 Pazartesi
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