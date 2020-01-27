Mahkumların yaptığı eşyalar, adliyede satışa sunuldu

-BURSA´da bulunan üç ayrı cezaevinde, hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan çeşitli eşyalar ve yiyecekler, Bursa Adliye Sarayı´nda satışa sunuldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, "Hükümlü ve tutukluların mevcut mesleklerinde gelişimlerine devam etmeleri veya meslek sahibi olmalarını, topluma tekrar döndüklerinde faydalı birer birey olmalarını ve sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Bursa E tipi, Gemlik Yarı açık ve H tipi Cezaevlerinde, hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen çeşitli eşyalar, yiyecekler, oyuncaklar, tekstil ve takı ürünlerinin yanı sıra el işi ahşap oymacılığıyla yapılan hediyelik eşyalar Bursa Adliye Sarayı girişinde satışa çıkarıldı.

Sergi açılışına Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Hasan Yalçın, Mehmet Ayaz, Hakan Demirci ve Bursa adliyesinde görevli hakim ve savcılar katıldı. Açılış kurdelesini yargı mensuplarıyla birlikte kesen Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, "Hükümlü ve tutukluların mevcut mesleklerinde gelişimlerine devam etmeleri veya meslek sahibi olmalarını, topluma tekrar döndüklerinde faydalı birer birey olmalarını ve sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu bakımdan bu projeleri çok önemsiyoruz. Hükümlülerimizin ellerine, emeklerine sağlık. Cezaevi idarelerine, müdürlerimize ve hükümlülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

CEZAEVİNDE ÇALIŞAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLUYA KAR PAYI

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Gemlik Yarı Açık Cezaevi Müdürü Hasan Torun, "Bu yıl Bursa Adliyesi´nde üç ayrı cezaevimizde hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan el emeği ürünlerini üçüncü defa sergiliyoruz. Gemlik Yarı açık cezaevinde zeytin, zeytin yağı, sabun, mobilya üretimi yapıyoruz. Mobilyalarımızı genelde kamu sektöründe bulunan kurumlara gönderiyoruz. Demir atölyesinde masa, sandalye, sıra gibi ürünlerimizi yapıyoruz. Kamu ihtiyaçları giderilirken, tutuklu ve hükümlüler bir meslek sahibi oluyor. Cezaevimizde 500 hükümlü, sigortalı olarak çalışıyor. E Tipi Cezaevi'nde 300 e yakın çalışanımız var. Burada da tekstil atölyemiz, oyuncak, mobilya, fırın, el işleri ve birçok iş alanında üretim yapılmakta. Yapılan kaliteli üretimden dolayı kamu kuruluşları, sağlam ve daha ucuz ürün almış oluyor. Satıştan elde edilen karlardan yine hükümlülere yıl sonunda kar payı veriyoruz. Yıllık gelirimizden elde edilen para ile yeni cezaevleri, iş yurtları ve kurumuza yeni yatırımlar yapıyoruz " dedi.

Bursa Adliye Sarayı´ndaki sergi, 31 Ocak tarihine kadar Bursa Adliyesi giriş salonunda devam edecek.



BURSA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:44

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