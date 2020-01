Kosova heyetinden Erdem’e ziyaret

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Kosova geçmiş dönem Yerel Yönetimler Bakan Yardımcısı Rıfat Krasnic’i konuk ettiği ziyarette, destek için her zaman hazır olduklarını belirtti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, makamında Kosova geçmiş dönem Yerel Yönetimler Bakan Yardımcısı Rıfat Krasnic ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyarette Kosova Mamuşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hilmi Şala, Mamuşa Belediyesi Başkan Danışmanı Elez Taci ile Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri de hazır bulundu.

Bursa’ya, Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin davetlisi olarak geldiklerini ifade eden Rıfat Krasnic, Kosova ve yerel yönetimler yapılanması hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 2 milyon nüfusu olan Kosova’nın gelişmek adına elinden geleni yaptığını kaydeden Krasnic, kardeş ülke ve kentlerin tecrübeleriyle kendilerine büyük katkı sağlayabileceklerini söyledi.

Kosova Mamuşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hilmi Şala da kurumu hakkında bilgi vererek, “Mamuşa Belediyesi, Balkanlar’daki tek Türk belediyesidir. Biz oralarda Türk bayrağı ve adetlerine sahip çıkıyoruz. Sizleri bölgemizde görmek isteriz. Sizlerin varlığı ve desteği bize güç verecek” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Kosova’yı ve Balkanlar’daki dostlarımızı izliyoruz. Her zaman sizlerin yanındayız ve üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Kosova ile kardeşlik bağımız var. İlişkilerimizi daha ileriye taşımaya her zaman hazırız” dedi.

