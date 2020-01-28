Bursalı umrecilerden Kabe'de deprem duası

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Bursa'dan umreye giden kafile Kabe'de depremzedeler için dua etti.

Elazığ ve Malatya'yı vuran 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki deprem Bursa'dan Kabe'ye giden umrecileri de hüzünlendirdi. Bursalı umreciler Kabei Muazzama'yı tavaf ettikten sonra depremzedeler için dua etti.

Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Bursalı umreciler memleketimizin büyük afetlerden korunması için Allahü Tealaya dua ettiler.

BURSA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:43

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