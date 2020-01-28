Bursalı umrecilerden Kabe'de deprem duası

Bursa'dan umreye giden kafile Kabe'de depremzedeler için dua etti.
Elazığ ve Malatya'yı vuran 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki deprem Bursa'dan Kabe'ye giden umrecileri de hüzünlendirdi. Bursalı umreciler Kabei Muazzama'yı tavaf ettikten sonra depremzedeler için dua etti.
Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Bursalı umreciler memleketimizin büyük afetlerden korunması için Allahü Tealaya dua ettiler.
BURSA
28 Ocak 2020 Salı
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