Rafadan Tayfa Göbeklitepe karakterlerine Bursa'da büyük ilgi

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Rafadan Tayfa Göbeklitepe, karakterleri Bursa'da sevenleri ile buluştu.

Ekranların en sevilen çizgi dizilerinden Rafadan Tayfa’nın devam filmi ’Rafadan Tayfa Göbeklitepe’ karakterleri Bursalı sevenleri ile bir araya geldi. Filmin karakterleri ilk olarak, salonda seyirciler ile bir araya geldi. Ardından filmin karakterleri imza gününde buluştu. Hayranlarına imza dağıtan karakterler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Renkli görüntülerin sergilendiği alanda, çocuklar Rafadan Tayfa Göbeklitepe karakterlerine yoğun ilgi gösterdi.

BURSA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:43

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