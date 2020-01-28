Bursa'da sürücüsünün çay içmeye giderken el frenini çekmeyi unuttuğu TIR, lokantanın tentesini kırarak başka bir evin garajına girdi. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde şehir merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GM 5904 plakalı TIR sürücüsü Bünyamin T., yol kenarına park edip çay içmek için TIR'dan inerek çay ocağına doğru harekete geçti. Bir süre sonra el freni çekilmeyen TIR, park halinde sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 150 metre sürücüsüz ilerleyen TIR, yol kenarında bulunan lokantanın tentesini kırıp, başka bir evin garajından içeri girdi.

TIR'ın garaja girmesiyle ne olduğunu anlamayan vatandaşlar panikle kendini dışarıya attı. Şans eseri olay esnasında yoldan geçen ve lokanta önünde bekleyen vatandaşların olmaması muhtemel faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve TIR'ı garajdan çıkartacak kurtarıcı ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat yol trafiğe kapatılırken, çekici yardımıyla TIR bulunduğu yerden çıkartıldı. Kaza sonucu TIR, lokanta ve garajın bulunduğu evde maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, park halindeyken hareket eden sürücüsüz TIR, yol üzerinde yürüyen vatandaşların yanından geçip, yol kenarında bulunan bir lokantanın tentesine vurarak başka bir evin garajına çarparak giriyor.

BURSA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:43

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