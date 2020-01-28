İnegöl'e 1 yılda 853 araçlık otopark

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İnegöl'e 1 yılda 853 araçlık otopark

İHA

İnegöl'e 1 yılda 853 araçlık otopark

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarıyla 853 araçlık otopark oluşturduklarını açıkladı.
İnegöl Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü marifetiyle 2019 yılında yapım çalışmalarına aralıksız devam etti. İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2019 yılı içerisinde insan odaklı çalışma prensibiyle dur durak bilmeden hizmet atağını sürdürürken, merkez şantiyesinde konuşlanan yapım, yol, makine ikmal birimleriyle ve kırsal mahallelere ivedi bir şekilde müdahale etmek için oluşturulan doğu ve batı şantiyeleri ile hizmet ağını şehrin dört bir tarafına yayarak çalışmalarına devam etti. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2019 yılı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, gönülden bağlı oldukları bu şehrin her bir noktasında var olmaya çalıştıklarını belirterek, “Dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu manada 7/24 çalışma prensibiyle hizmet ağını şehrin dört bir tarafına yayan Fen İşleri Müdürlüğümüz ortaya koyduğu çalışmalarıyla 2019 yılını verimli ve etkin bir şekilde geçirdi. Yapılacak daha çok işimiz var. İnşallah onları da hep birlikte yapacağız” dedi.

"3 kilometre asfalt, 16 kilometre sathi kaplama ve 15 kilometre ham yol çalışması yapıldı"
Nitelikli ve donanımlı personel ve ekipmanıyla İnegöl’ün her bir noktasında var olmaya çalışan Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2019 yılı içerisinde bağlı olduğu birimleriyle önemli çalışmalara imza attığını belirten Taban, şöyle konuştu:
“İnegöl’e değer katacak projelerin bir bir hayata geçtiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde yol birimimiz yoğun mesai harcadı. Yıl içerisinde yürütülen asfalt çalışmalarında 6 mahallemizde 24 sokakta 6 bin 500 ton asfalt ile toplam 2 bin 850 metre yol asfaltlandı. Yine muhtelif adreslerde 10 bin ton asfalt yama yapılarak yolların bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Sadece asfalt değil, altyapısı henüz tamamlanmamış ancak acil müdahale bekleyen alanlarda sathi kaplama çalışmalarımız da gerçekleştirildi. 11 mahallemizde 70 sokakta 16 kilometre sathi kaplama çalışması yaptık. Bu çalışmalarda 115 dekar sathi kaplama ve 22 bin ton PMT serimi gerçekleştirildi. 11 mahallemizde de toplam 61 sokakta 15 bin 300 metre ham yol çalışması yaptık.”

"2019 yılında 853 araçlık otopark yapıldı"
İnegöl’ün her bir noktasında ekiplerle var olmaya çalıştıklarını vurgulayan Taban, "Özellikle Fen İşleri Müdürlüğümüz her alanda hizmet üretmeye, vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşarak çözümler üretmeye devam ediyor. Müdürlüğümüz bünyesinde Tretuvar Birimimiz 2019 yılında yoğun bir çalışma dönemi geçirdi. 125 sokakta 31 bin metretüp bordür, 40 bin metrekare parke taşı uygulanarak daha temiz, düzenli ve modern bir kent oluşturmak adına çalışmalar yapıldı. Aynı şekilde 21 kırsal mahallemizde 23 bin metrekare toplamda 4 bin 600 metre uzunluğunda yola parke taşı kaplandı. 11 merkez mahallemizde de 25 sokakta 13 bin 200 metrekare, 2 bin 500 metre uzunluğunda parke taşı kaplama çalışması yapıldı. Tretuvar ve parke uygulamalarımız arasında en önemli çalışmalardan biri de mahalle otoparklarımız. Bilindiği üzere şehrimizde araç yoğunluğu her geçen gün artıyor. Bizler de bu araç artışına paralel olarak yeni parklanma alanları oluşturmak için tüm şartlarımızı zorluyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz 2019 yılında 18 farklı noktada 500 araçlık otopark düzenlemesi gerçekleştirildi. Aynı zamanda Park Bahçeler Müdürlüğümüz de 353 araçlık otoparkı şehrimize kazandırdı. Toplamda 2019 yılında 853 araçlık otopark üretmiş olduk. Bu otoparklar özellikle mahalle aralarındaki trafik ve parklanma sorununa çözüm oluyor. İnşallah yeni yılda da yeni otoparklar üretmek adına çalışmalarımız devam edecek" açıklamasını yaptı.
Bursa'da ilk beton yolun İnegöl'de uygulandığını anlatan Taban, kırsal mahallelerde 8 mahalle konağının tadilatı, 9 kırsal mahalleye de futbol sahası yapıldığını vurguladı.
Taban, "İnegöl Belediyesi olarak sadece yaparak değil, aynı zamanda gerekli bölgelerde yıkarak da şehrimizi güzelleştirerek geleceğe taşıyoruz. 2019 yılında 12 adet maili inhidam, 15 kaçak yapı ve 7 kamulaştırma olmak üzere toplamda 34 bina yıkımı yapıldı. Yıkımlar sonucu tehlike arz eden binalar ortan kaldırılırken, yıkılan binaların yerlerine otoparklar, çıkmaz sokakların işler hale getirilmesi öncelikli çalışmalarımız oldu. Kaçak yapılarla mücadele konusunda da önemli adımların atıldığı bir yılı geride bıraktık. Bu anlamda kaçak yapılarla mücadelemizin devam edeceğini de ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.
Başkan Taban, 2019 yılında Fen İşleri Müdürlüğü’nün mevcut araç filosuna 64 yeni araç eklenerek toplam araç sayısının 225’e çıkarıldığını da sözlerine ekledi.

BURSA

28 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:10
  • ÖĞLE 13:22
  • İKİNDİ 15:59
  • AKŞAM 18:23
  • YATSI 19:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sürücüsüz TIR garaja bir eve böyle girdi Bursa'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu TIR, 150 metre sürüklenerek bir eve böyle girdi
YEREL HABERLER Sürücüsüz TIR garaja bir eve böyle girdi Bursa'da ...
Tehlike saçan bina yıkıldı
YEREL HABERLER Tehlike saçan bina yıkıldı
Meyve sineklerine karşı eylem toplantısı
YEREL HABERLER Meyve sineklerine karşı eylem toplantısı
Emrullah Şalk: Bursaspor´un yeri Süper Lig
YEREL HABERLER Emrullah Şalk: Bursaspor´un yeri Süper Lig
Mustafakemalpaşalı karatecilerden 7 madalya
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşalı karatecilerden 7 madalya
Bu mağarada sıcaklık hep aynı 3 bin yıllık mağarayı tahrip ediyorlar
YEREL HABERLER Bu mağarada sıcaklık hep aynı 3 bin yıllık mağarayı ...
Masa tenisinde Büyükşehir ilk devreyi lider tamamladı
YEREL HABERLER Masa tenisinde Büyükşehir ilk devreyi lider tamamladı
Hakimler Coronavirüs konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Hakimler Coronavirüs konusunda bilgilendirildi
Nilüfer'de su kesintisi
YEREL HABERLER Nilüfer'de su kesintisi
Rafadan Tayfa Göbeklitepe karakterlerine Bursa'da büyük ilgi
YEREL HABERLER Rafadan Tayfa Göbeklitepe karakterlerine Bursa'da ...
Bursalı hayırseverler Etiyopya'da açtıkları su kuyusu ile gönülleri fethetti
YEREL HABERLER Bursalı hayırseverler Etiyopya'da açtıkları su kuyusu ...
Bursalı umrecilerden Kabe'de deprem duası
YEREL HABERLER Bursalı umrecilerden Kabe'de deprem duası
Patrona, 'hakkımı helal etmiyorum' dedi, atıldı Patrona sitem etti, tazminatsız kovuldu Yargıtay: Patrona sitem işten kovulma sebebi olamaz
YEREL HABERLER Patrona, 'hakkımı helal etmiyorum' dedi, ...
Coğrafi işaret, kırsal kalkınmanın anahtarı
YEREL HABERLER Coğrafi işaret, kırsal kalkınmanın anahtarı
Osmangazi’de kaçağa izin yok
YEREL HABERLER Osmangazi’de kaçağa izin yok
Osmangazili judoculardan 5 madalya
YEREL HABERLER Osmangazili judoculardan 5 madalya
Kosova heyetinden Erdem’e ziyaret
YEREL HABERLER Kosova heyetinden Erdem’e ziyaret
İnegöl'deki kaldırım ve otopark çalışması tamamalandı
YEREL HABERLER İnegöl'deki kaldırım ve otopark çalışması tamamalandı
Mudanya minibüslerinin güzergahı değişti
YEREL HABERLER Mudanya minibüslerinin güzergahı değişti
Karacabey Belediyespor hem yeşil sahada hem de salonda dolu dizgin
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor hem yeşil sahada hem de ...
Belediyeden 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek
YEREL HABERLER Belediyeden 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek
Mahkumların yaptığı eşyalar, adliyede satışa sunuldu
YEREL HABERLER Mahkumların yaptığı eşyalar, adliyede satışa sunuldu
Bursa'da tarihi Tevrat ele geçirildi, şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi Tevrat ele geçirildi, şüpheli ...
TOFAŞ, Joventut Badalona'yı ağırlıyor
YEREL HABERLER TOFAŞ, Joventut Badalona'yı ağırlıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X