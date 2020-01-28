Uludağ'daki sahipsiz hayvanlara Osmangazi desteği

Osmangazi Belediyesi, Uludağ’daki sahipsiz hayvanların soğuk kış aylarında aç kalmaması için yol kenarlarına düzenli olarak kuru mama bırakmaya devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Uludağ’da yaşayan sahipsiz hayvanların aç kalmamaları için düzenli olarak belirli noktalara yiyecekler bırakıyor. Karla kaplı zirvede yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar, ekipler tarafından bırakılan kuru mama ile beslenerek, kış aylarını tok geçiriyor. Yetkililer, mamanın yanı sıra Uludağ’da karşılaştıkları bütün köpeklere iç ve dış parazitlere karşı ilaç veriyor. Sosislerin içine yerleştirilen ilaçlar, köpekleri uyuz etkenlerine, pire, kene gibi dış parazitlere ve şerit ile kelebek gibi iç parazitlere karşı koruyarak sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlıyor. Hayvanların kış aylarında aç kalmalarını önlemek adına yapılan mama dağıtımı, kar yerden kalkana devam edecek.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Uludağ yolundaki aç kalan hayvanlara mama dağıtma çalışmalarının yanı sıra, bölgedeki yaralı ve hasta olan hayvanları da toplayarak tedavilerinin yapılması için Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi’ne götürüyor. Aşıları, bakımları ve kısırlaştırmaları yapılan hayvanlar, kış aylarının ardından tekrar doğaya bırakılıyor. Ekipler, ayrıca kış dönemindeki zorlu hava şartlarında hayatlarını sürdüremeyecek olan yavru köpekleri de barınağa götürüyor.

BURSA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:43

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