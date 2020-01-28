Müzede eğlenceli eğitim

Nilüfer Edebiyat Müzesi’nde yaşam boyu eğitimi amaçlayan eğitim programları kapsamında 714 yaş arası çocuklar için ayraç atölyesi düzenlendi.

Nilüferli çocuklar sömestr tatillerini Nilüfer Belediyesi’nin müzelerindeki eğlenceli etkinliklere katılarak renklendiriyor. Eğitim çalışmaları kapsamında okul dışı mekanlarda öğrencilere, engellilere ve çocuk ziyaretçilere eşit ve paylaşımcı eğitim fırsatı sunan Nilüfer Müzeleri, yıl boyunca çeşitli yaş grupları için eğitimler düzenliyor. Özellikle çocukların müzelerle sıkı bağlar kurmaları amacıyla düzenlenen etkinliklerden biri de Nilüfer Edebiyat Müzesi’ndeydi. 714 yaş arası yaklaşık 60 çocuğun katıldığı “keçeden ayraç atölyesi”nde çocuklar kitap okurken hangi sayfada kaldıklarını hatırlayacakları kitap ayraçlarını kendileri tasarlayarak üretti.

Geleneksel El Sanatları Islak Keçe Eğitmeni Zuhal Varol Yazıcı’nın eğitim verdiği çocuklar, kendi kitap ayraçlarını kendileri üretirken hem keyifli vakit geçirdiler, hem de 250 şair ve yazara ait eser, eşya ve çeşitli materyallerin yer aldığı müzeyi gezme fırsatı buldular. Etkinlik sonunda çocuklara “Greta’nın Hikayesi” isimli kitap hediye edildi.

BURSA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:43

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