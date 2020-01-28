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Belediyeden 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek

İHA

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, dikkat çeken projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Hayatın her alanında ilçeye değer katan çalışmalara imza atan Başkan Kanar, 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek verdi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, dikkat çeken projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Hayatın her alanında ilçeye değer katan çalışmalara imza atan Başkan Kanar, 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Mustafakemalpaşa Belediyesine Kompost Makinaları hibe edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe yoluyla alınan 600 bin TL değerindeki Kompost Makinaları sayesinde israfın önüne geçilerek kaynakların verimli kullanılması sağlanacak ve Kompost Üretim Tesisi ile ilçenin çöp ve organik atıklarından organik gübre üretilecek.
Mustafakemalpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kompost makinaları ile yemek, sebze meyve atıkları, park ve bahçelerde oluşan çim, yaprak, dal gibi organik atıklar ile buluşturularak aylık ortalama 500600 kilogram kompost elde edilecek. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Hazırladığımız proje dahilinde Çevre Bakanlığı’ndan aldığımız 600 bin TL değerindeki ücretsiz hibe ile ilçemize kazandırdığımız Kompost Makinaları ile her türlü organik atıkları park bahçeler ve Tarım Müdürlüğümüzde kullanmak üzere organik gübre elde edeceğiz” dedi.
Büyük bir geri dönüşüm atağı yapıldığını vurgulayan Başkan Kanar, Kompost Makinalarının projenin ilk ayağını oluşturduğunu belirterek geri dönüşüm konusunda ilçeye büyük bir entegre tesis kazandıracaklarını ifade etti. Elde edilen kompost’un, çevre dostu olduğuna dikkat çeken Başkan Kanar, “Zararsız ve besin yönünden zengin olması yönüyle de toprağın yapısını iyileştirdiğini söyledi. “Sıfır Atık Projesi” kapsamında organik çöplerin kompost makinalarından geçtikten sonra tarım alanlarında organik gübre olarak kullanılmasına başlanacağını aktaran Başkan Kanar, atılan her çöpün geri dönüşümü sayesinde hem zirai tarımda ürün üretimini ve kalitesini arttıracağını, hem de ekonomiye milyonlarca lira katkı sağlayacağını dile getirdi.
Başkan Kanar, “Çevremizi temiz tutmak ve israfın önüne geçmek için kaynakların verimli kullanımını önemsiyoruz. Sıfır atık projesi kapsamında ilçemize kazandırdığımız Kompost Makinaları ile atık yönetiminde yeni bir sayfa açıyoruz. Evimizden ve işyerlerimizden çıkan atıkları azaltan, faydalı hale getiren ve toprak mahsullerimizin yapısını zenginleştiren Kompost Makinalarımız Mustafakemalpaşa’mızın hizmetinde” şeklinde konuştu.

BURSA

28 Ocak 2020 Salı

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