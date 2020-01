Aç bırakıp ölüme terk ettiler, yaralı halde bulundu Yıldırım Belediye ekiplerinin seferber olduğu yaralı ve bitkin at Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde sağlığına kavuştu

Bursa'da aç ve susuz bırakılıp ölüme terk edilen yaralı haldeki at Yıldırım Belediyesi ve hayvanseverlerin seferber olmasının ardından tedavi edildiği Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde sağlığına kavuştu. Ayakları üzerinde durmaya başlayan at, koşturacağı günü ise sabırsızlıkla bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan ve vatandaşlar tarafından işkence gördüğü iddia edilen at, kendi ayakları üzerinde durmaya başladı. Yıldırım Belediyesi Hayvan Barınağı Müdürlüğü ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Gökdere'de bulunan atla ilgili ihbarın ardından seferber oldu.

Açlıktan ve yorgunluktan yere yığılan at, her kalkmaya çalıştığında ise yan yattığı için yüzünü yere sürttü. Olay yerine gelen veteriner hekimler, gereken müdahaleyi yaptı.

Hareketlenmeye başlayan at, vinç yardımı ile kamyona yüklendi.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine kaldırılan at, tedavi edildikten sonra iyileşmesi için barınakta gözetim altına alındı.

İddia edildiği gibi ata yönelik işkencenin olmadığını belirten Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi İç hastalıkları Anabilim Dalında doktora öğrencisi Hüseyin Dülger, "Parkta hayvan severler tarafından bulanan at, fakültemizde tedavi altına alındı. Kan tahlillerinde bir enfeksiyon görmedik. Ancak yatmaya bağlı olarak kaslarında zayıflama olduğu ortaya çıktı. Gözünün bu hale gelmesi sadece kalkmaya çalışırken sağa sola sürtmüş olmasından kaynaklanmaktadır"

Parkta bulunan atla ilgili seferber olduklarını ifade eden Yıldırım Belediyesi Hayvan Barınağı Müdürü Mehmet Altuntaş, "Pazar günü bize bu konu intikal ettiğinde ekiplerimizle olay yerine gittik. Bize çevredeki vatandaşlar atın uyutulması hakkında baskı oluşturmaya başladı. Ancak atın uyutulması gerekmiyordu. At terk edildiği için aç ve susuz kalmış. Daha sonra biz serum, antibiyotik ve diğer ilaçlarını yaptık. Yem ve su verdik. Sonra vinç yardımı ile buraya sevk edildi" dedi.

BURSA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:23

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.