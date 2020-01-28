Annesinin satacağını öğrenince oturduğu evi yaktı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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BURSA´da, Sabiha P., annesinin satacağını öğrendiği oturduğu evi ateşe verip, yaktı. 1 saatte kontrol altına alınan yangında ev küle döndü.

Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi 4´ncü Fener Sokak´taki tek katlı evde arkadaşlarıyla yaşayan Sabiha P., Afyon'da bulunan annesinin evi satmak için Bursa'ya geldiğini öğrendi. Bu duruma sinirlenen Sabiha P., evi ateşe verip, kaçtı. Ev kısa sürede alevler içinde kalırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çabaları sonucu kontrol altına alındı. Ancak ev kullanılamaz hale geldi. Polis, kaçan Sabiha P.'yi arıyor.



BURSA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:43

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