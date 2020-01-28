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Domuz bağıyla çifte cinayet davası sanığına, ikinci kez tahliye 

DHA

BURSA'da, eşi Hayat Meşail ve kayınvalidesi Sabah Meşail'i domuz bağı yaparak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Suriyeli Ali Hattab ile arkadaşı Khaled Jarad'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, önceki duruşmada tahliye edilen, ancak üst mahkemece tekrar tutuklanan Jarad hakkında, yurt dışı yasağı ve adli kontrol ile ikinci kez tahliye kararı verdi. 

BURSA'da, eşi Hayat Meşail ve kayınvalidesi Sabah Meşail'i domuz bağı yaparak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Suriyeli Ali Hattab ile arkadaşı Khaled Jarad'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, önceki duruşmada tahliye edilen, ancak üst mahkemece tekrar tutuklanan Jarad hakkında, yurt dışı yasağı ve adli kontrol ile ikinci kez tahliye kararı verdi. 
Olay, geçen yılın Nisan ayında, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, 4 katlı apartmanın giriş katından gelen çığlık sesleri üzerine polisi aradı. İhbarla adrese gelen polis, kapısı açık olan daireye girdiği sırada bir kişi, pencereden atlayarak, kaçtı. Polis, evde domuz bağı yapılmış, ağzı koli bandıyla bantlı kadın cesedi buldu. Yapılan detaylı aramada ise üzeri parke parçaları, halı ve valiz gibi eşyalar ile kapatılmış, yine domuz bağı yapılmış, ağzı bantlı ikinci kadın cesedi bulundu. Yapılan kontrolde, kadınların, Suriye uyruklu Hayat Meşail ve annesi Sabah Meşail olduğu belirlendi. Görgü tanıklarının ifadelerinden annekızın katil zanlılarının, Hayat Meşail'in eşi Ali Hattab ve onun arkadaşı Khaled Jarad olduğu ortaya çıktı.
SURİYE'YE KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI
Khaled Jarad, olay yerine yakın bölgede, Suriye'ye kaçacağı belirlenen Ali Hattab ise Adana'da yakalandı. Üzerinden, eşi Hayat Meşail'e ait 12 bin 400 lira ile 5 bin lira değerindeki altınlar çıkan Ali Hattab ve arkadaşı Khaled Jarad, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hattab ile Jarad hakkında, 'kasten adam öldürmek' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sanıklar, Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken, 13 Kasım 2019 tarihindeki duruşmada Khaled Jarad hakkında, tahliye kararı verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının üst mahkemeye itirazı üzerine Jarad, 28 Aralık 2019'da tekrar tutuklanarak, cezaevine konuldu.
'EŞİMİ VE KAYINVALİDEMİ AKRABALARIM ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR'
Sanıkların yargılanmasına, Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları ve tutuklu sanıklar Ali Hattab ve Khaled Jarad yer aldı. Sanık Ali Hattab, duruşmada, "Kimseyi öldürmedim. Karakolda beni dövdüler, bu yüzden cinayeti kabul etmiş gibi ifade verdim. Olay günü eşim, annesiyle beraber olduğunu ve gelmeyeceğini bana mesaj attı. Ben de arkadaşım Khaled'i arayarak, alkol ve sigara alıp, bize gelmesini söyledim. Evin odasına girdiğimde karımın cesedini gördüm. Telaşlandığım için kaçmaya başladım. Eşim ve kayınvalidemi akrabaları öldürmüş olabilir. Onlardan şüpheleniyorum" savunmasını tekrarladı.
Khaled Jarad ise cinayetlerle ilgisinin olmadığını ileri sürdü. Suçu gizlediği ve yetkililere bildirmediği gerekçesiyle ek savunma hakkı verilen Jarad, polisler geldiğinde evde bulunduğunu; ancak cesetleri görmediğini, alkol ve uyuşturucu aldığı için korkup, kaçtığını öne sürdü ve "Polisleri arayamadım" diyerek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.
YURT DIŞI YASAĞI VE ADLİ KONTROL İLE YİNE TAHLİYE
Mahkeme heyeti, ikinci kez girdiği cezaevinde 1 aydır tutuklu bulunan Khaled Jarad hakkında, suç vasfının değişme ihtimali üzerine, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile tahliye kararı verdi. Ali Hattab'ın ise tutukluluk halinin devamına hükmedilerek, duruşma ertelendi.

BURSA

28 Ocak 2020 Salı

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