Depremzedelere Bursa morali

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Elazığ’da çadır kenti gezip, depremzedelere moral verdi, ihtiyaç sahiplerine çorba ve erzak dağıttı. Devletin gücü, kuvveti ve afetlere karşı mukavemetini en iyi şekilde Elazığ’da gördüklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Keşke bir kişinin bile burnu kanamadan atlatabilseydik. Ama böyle bir felakette sadece 41 can kaybı olması da açıkçası tesellimiz oldu” dedi.

Elazığ'da merkez üssü Sivrice İlçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi, vakit kaybetmeden Elazığ Valisi Çetin Oktay Yıldırım, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile irtibata geçip, bölgeye 1 tır içme suyu, 1 tır çeşitli gıda maddesi ve 1 tır da temizlik maddesi göndermişti. Elazığ’da her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak çorba ve gıda servisi yapacak seyyar bir aşevi de çalışmalara başlarken, 6 kişilik itfaiye arama kurtarma ekibi de AFAD koordinatörlüğünde kurtarma çalışmalarına destek vermişti. BESAŞ’a ait gıda yüklü mobil araç da bizzat vatandaşların ayağına giderek gıda yardımlarını ulaştırırken, psikodestek ekibi ise özellikle çocuklara ve bölge halkına moral desteği sağladı. Öte yandan Bursa'da oturup, Elazığ veya Malatya'da oturan yakınlarına ulaşmak isteyen vatandaşlara da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım desteği sağlandı.

İçimize ateş düştü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki Bursa Milletvekilleri Müfit Aydın, Osman Mesten, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ile birlikte Elazığ’a gidip, deprem mağduru vatandaşlara moral verdi. Oluşturulan çadır kentte tek tek depremzedeleri ziyaret eden Başkan Aktaş, vatandaşların taleplerini dinledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan aşevinde vatandaşlara çorba dağıtan Başkan Aktaş, BESAŞ’ın mobil yardım aracında da ihtiyaç sahiplerine erzak dağıttı. Devletin gücü, kuvveti ve afetlere karşı mukavemetini en iyi şekilde Elazığ’da gördüklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Cuma akşamı Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem Elazığ ve Malatya’da içimize ateş düşürdü. 41 vatandaşımız hakkın rahmetine kavuştu ve 1607 vatandaşımız ise yaralı olarak kurtuldu. Hemen ertesi gün Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 3 tır çıkardık. Bölgede sıcak çorba, çay, erzak dağıtımları yapıyoruz. Belediye olarak Bursalı hayırseverlerin imkanlarını bu manada ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyoruz. İtfaiye teşkilatımızdan arama kurtarma ekiplerimiz buradaki çalışmalara destek verdi. Büyük geçmiş olsun. Hamdolsun devletimiz gücünü, kuvvetini, mukavemetini burada en iyi şekliyle gördük. Keşke bir kişinin bile burnu kanamasaydı ama böyle bir felakette sadece 41 can kaybı açıkçası tesellimiz oldu. Gerekli dersleri çıkararak bundan sonra özelikle inşaat sektörüyle alakalı tüm tarafların üzerine düşeni yapması gerekiyor. Ben tekrar bölge halkına ve ülkemize geçmiş olsun diyorum. Bölgedeki çalışmalarda emeği geçen, katkısı olan tüm mesai arkadaşlarımıza da yürükten teşekkür ediyorum” dedi.

