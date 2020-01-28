İnegöl Adliyesi'nde mağdurlara özel oda

-BURSA İnegöl Adliye Sarayı'nda suç mağdurlarının daha rahat bir ortamda ifadelerinin alınması amacıyla görüşme, gözlem ve bekleme odaları oluşturuldu.

Mağdurların, sanıkla yüz yüze getirilmeden uzman desteğiyle mağduriyetinin önlenmesi amacıyla oluşturulan odalarda alınan ifadeler, kamera ve mikrofon sistemiyle hakim, savcı ve avukatlara iletiliyor.

Görüşme, gözlem ve bekleme odalarında görevli Sosyal Çalışma Uzmanı Burcu Yazgan, "Üç ayrı odamız var. Bekleme odası, gelen mağdurların kaygı düzeylerini azaltmak amacıyla ön görüşme yaptığımız oda. Ön görüşmenin ardından adli görüşme odasında ifadelerimiz alınıyor. Bu görüşmeler Cumhuriyet savcısı, hakim ve avukat tarafından görüntülü ve sesli olarak izleniyor. Sorulmak istenen sorular uzmana kulaklık aracılığıyla yönlendiriliyor. Uzman da mağdura yaşı ve gelişimine uygun olarak soruları iletiyor. Yapılan görüşmeler sesli ve görüntü olarak kayıt oluyor. Böylece ikinci mağduriyet önleniyor. Bu odalar mağdurların ikinci kez örselenmesini engellemeyi amaçlıyor" dedi.



BURSA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:43

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