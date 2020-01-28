Gemlik'te doğu planları iptal edildi

Gemlik'in Çevre Yolu ışıklarından sonraki bölgesini kapsayan üç etaplı doğu planları iptal edildi.

Encümen kararından geçen 1, 2 ve 3. etap doğu planları için istinaf mahkemesinden karar çıktı. Sorunun sadece ikinci bölgede yaşanmasına rağmen, 2012 döneminde planların tek encümen kararı ile geçmesi, mahkemenin de alınan encümen kararını iptal etmiş olması, sorunu olmayan 1 ve 3. bölgelerin de iptal edilmesine sebep oldu. Planların iptal olması, yeniden 18 uygulamasının yapılmasına yol açacak. Planların yapıldığı dönemdeki yoğunlukla, bugünkü yoğunluk arasında da önemli farklar bulunuyor. Planlamayı zorlayacak unsur olarak da, bölgede bulunan yerleşim ve yoğunluk göze çarpıyor.

Yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı doğu bölgesinde, planların iptal olması genişlemesinin de önüne geçmiş oldu. Bekleyen yaklaşık 30 ruhsat başvurusu olduğu belirtilirken, planların onaylanması ve askı süresinin sonuna kadar herhangi bir çalışma yapılmayacağı bölgenin yapılanmasında önemli engel olarak ortaya çıkıyor.



BURSA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:43

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