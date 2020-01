Balkanlardan Başkan Yılmaz'a ziyaret

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kosova Eski Bakan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Şube Başkanı Rıfat Krasniç ve Kosova Mamuşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hilmi Şala ile beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Ziyarette, Kosova Mamuşa Türkleri Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ercan Morina ve beraberindekiler de hazır bulundu. Balkanların gönül coğrafyamızın nadide bölgelerinden biri olduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “O topraklar bilhassa bizim Osmanlı kültürünün halen yaşadığı, yaşatıldığı bölgeler. Dolayısıyla bizlerin bağlarımızı çok daha güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Bizler de yerel yönetimler olarak, Türkiye’deki kardeşleriniz olarak elimizden geleni her daim yapmaya hazırız. Zaman zaman çeşitli etkinliklerle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de sosyal projelerle katkı sunmaya devam edeceğiz. Yeter ki sizler o topraklara değer katmaya, o topraklarla olan ünsiyetinizi daha güçlü tutmaya gayret edin. Bu noktada bizim üzerimize düşeni de bizler yapmaya hazırız” diye konuştu.

Kosova Eski Bakan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Şube Başkanı Rıfat Krasniç de kendilerine gösterilen misafirlikten ötürü Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür ederek, “Kosova bugün yaklaşık 1 milyon 600 bin nüfusa sahip bir devlet. Ayrıca Kosova’da Prizren, Priştine, Mamuşa, Gilan, Dobırçan ve Mitrovitsa şehirlerinde 17 binin üzerinde Türk yaşıyor. Bir Türk kasabası olan Mamuşa’nın yaklaşık 6 bin nüfusu var. Burada Türkçe konuşuluyor ve eğitim görülüyor. Kosova nüfusunun yüzde 93’ü Müslümandır. Kosova’nın Türkiye ile ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Osmanlı zamanından yapılan birçok eser bize miras kaldı. İlişkilerimizin her geçen gün artarak geliştiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

Kosova Mamuşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hilmi Şala ise Mamuşa Belediyesi’nde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Mamuşa Belediyesi, Balkanlar’daki tek Türk Belediyesidir. Biz oralarda Türk bayrağı ve adetlerine sahip çıkıyoruz. Sizleri de Mamuşa’da görmek ağırlamak isteriz. Sizlerin varlığı ve desteği bizlere her daim güç veriyor” ifadelerini kullandı.

