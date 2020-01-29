Teleferikle Uludağ’a çıkacaklar dikkat Teleferiğe şiddetli rüzgar engeli

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Bursa’da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi. 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli Bursa Teleferik, çalışmasına şiddetli rüzgar sebebiyle bir gün ara verildi.

Bursa Teleferik A.Ş’nin sosyal medya hesabından sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz bugün (29.01.2020) şiddetli rüzgar nedeniyle tam gün kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

BURSA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:42

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