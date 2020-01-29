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2019 yılında Bursa'da 210 yaban hayvanı doğa ile buluştu

İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine 2019 yılı içerisinde gelen yaralı, hasta ve doğada zarar görmüş yaban hayvanları tedavi edilerek doğaya salındı.

2019 yılında Bursa'da 210 yaban hayvanı doğa ile buluştu

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine 2019 yılı içerisinde gelen yaralı, hasta ve doğada zarar görmüş yaban hayvanları tedavi edilerek doğaya salındı.
Bursa sınırları içerisinde zarar görmüş yaban hayvanları Kurtarma Merkezinde Uzman Veteriner Hekimi Azizcan Sezer ve Veteriner Hekimi Nihal Bilgici Yıldız tarafından tedavilerinin ardından gözlem altına alındı. Gözlemlerin ardından sağlığına kavuşan 210 yaban hayvanı doğaya salındı. 28 adet yaban hayvanı da doğaya dönemeyecek durumda olduğundan Bursa Hayvanat Bahçesine yerleştirildi.

BURSA

29 Ocak 2020 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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