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Mimarlardan Başkan Erdem’e ziyaret

İHA

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret etti. Görüşmede kentsel dönüşüm gibi, kentin acil çözüm bekleyen sorunları da gündeme geldi.

Mimarlardan Başkan Erdem’e ziyaret

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret etti. Görüşmede kentsel dönüşüm gibi, kentin acil çözüm bekleyen sorunları da gündeme geldi.
Göreve yeni seçilen TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. Her kesimi kucaklayacak bir yönetim kurulu oluşturduklarını ifade eden Şirin Rodoplu Şimşek, çalışmalar ve hedefleri hakkında Başkan Turgay Erdem’e bilgi verdi. Mesleki sorun ve talepleri ele aldıklarını ifade eden Şimşek, “Her yıl çok sayıda mezun veriyoruz. Yeni mezun meslektaşlarımız iş bulma konusunda zorlanıyor. Oda olarak meslek ortamını iyileştirecek çalışmaları ele alacağız. Çeşitli kurumlarla işbirliği yaparak tecrübelerimizi aktaracağız. Yeni mezunlarımızı tecrübelerimizle donatmak istiyoruz. Birlik olmalıyız ve meslek alanımızı daha iyi şartlara taşımalıyız. İsteyince her şey oluyor. Güzel işler yapacağız” dedi.
Ziyarette kentsel dönüşüm çalışmaları da gündeme gelirken Şimşek, yönetmelikler üzerine çalıştay düzenlemek istediklerini dile getirdi. Ankara’da hazırlanan yönetmeliklerin yerelde uygulanmasının zorluğuna dikkati çeken Şimşek, Bursa’nın acil çözüm bekleyen konuları olduğuna dikkati çekti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Turgay Erdem, Şirin Rodoplu Şimşek ve ekibine görevlerinde başarılar diledi. TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin yeni mezunlara yönelik çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Erdem, ekonomik olarak zor süreçten geçerken bu tür uygulamaların yararlı olacağını belirtti. Başkan Turgay Erdem, yapılacak çalışmalarda her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.
Kentsel dönüşüm konusunun çözümü için üstlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydeden Başkan Erdem, “Nilüfer’de çözüm bekleyen 6070 bina var. Atılacak adımları bizde bekliyoruz. Biz Nilüfer Belediyesi olarak ruhsat vermekle yetkiliyiz. Tüm planları bütünlük içerisinde yeniden revize etmek gerekiyor. Donatı alanları bugünün standartlarına göre yapılırsa birçok mağduriyet giderilir. Bu konu çok karmaşık hale geldi. Bizim derdimiz biran önce sorunlar çözülsün. Bu konuda biz her zaman desteğe hazırız. Parsel bazında düzenleme olmaz. Düzenleme genele yayılmalı” dedi.

BURSA

29 Ocak 2020 Çarşamba

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