Hızını alamayan kamyonet ticari taksiye çarptı...

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Bursa'da hafif ticari araçla bir taksinin çarpışması sonucu 2 kişi ölümden döndü.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Kontrolünü kaybeden hafif ticari araç sürücüsü taksiciye çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralılar hastahaneye kaldırıldı.

34 RK 5269 plakalı hafif ticari araç kontrolünü kaybederek 16 T 0797 plakalı taksiciye çarptı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde 112 ekipleri yaptı. Acil servis ekipleri yaralıları çevredeki hastaneye kaldırırken, Polis ekipleri trafiği durdurarak güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:42

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