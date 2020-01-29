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Bursalı polis memuru, İstanbul'da evinde ölü bulundu

DHA

- İSTANBUL´da görev yapan polis memuru Harun B. (26), evinde ölü bulundu. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Harun B.'nin ve ev arkadaşının silahları incelemeye alındı. Polis memuru, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacak.

- İSTANBUL´da görev yapan polis memuru Harun B. (26), evinde ölü bulundu. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Harun B.'nin ve ev arkadaşının silahları incelemeye alındı. Polis memuru, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı görev yapan Harun B., kendisi gibi polis olan ev arkadaşıyla ile birlikte kaldığı evinde başından tabancayla vurulmuş bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Harun B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Harun B. ve ev arkadaşının silahları incelemeye alındı.
Harun B.'nin Bursa´nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi´nde yaşayan ailesi, çocuklarının ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. 4 çocuk sahibi NecmiAsiye B. çiftçinin tek oğlu olan Harun B., bugün Yeniköy Merkez Yeni Camii´nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

BURSA

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:42
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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