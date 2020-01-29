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Türk Kartalı Aquila yuvaya döndü

İHA

Bursalı iş adamı Celal Gökçen tarafından 2015 yılında satın alınan Alman uçak firması Aquila, yuvası Türkiye'de ilk satışını İstanbul Sivil Havacılık'a gerçekleştirdi.

Türk Kartalı Aquila yuvaya döndü

Bursalı iş adamı Celal Gökçen tarafından 2015 yılında satın alınan Alman uçak firması Aquila, yuvası Türkiye’de ilk satışını İstanbul Sivil Havacılık’a gerçekleştirdi.
Satın alınan iki uçak, Yenişehir’deki pistte, kuyruğuna işlenen Türk bayrağı eşliğinde hem göğüs kabarttı, hem de bir ilke imzasını attı. Havacılıkta bir gelenek olan itfaiyelerin karşılaması eşliğinde pistin tozunu attıran Türk Kartalı, muhteşem dizaynı ile göz doldurdu. Bursalı iş adamı Celal Gökçen’in büyük uğraşlarla çok kısa süre önce satın aldığı, daha sonra özel üretim yapmaya başladığı Aquila, Almanya’dan tasarım ödülü alarak başarısını kanıtlamıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Almanya’daki tesisini gezip tam not verdiği Aquila, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da beğenisini kazandı. Bu gelişmeler yaşanırken Türkiye’nin yerli uçağını üretmek istediğini açıklayan Celal Gökçen, Yenişehir’i adres gösterdi. Yerli uçak üretimi için de en geç 2021 sonunu işaret eden Gökçen, yine bu süreçte, Türk Kartalı’nı yuvasına döndürdü. Almanya’daki üretim tesisinde mühendisleri ile dizayn ettiği eğitim uçakları İstanbul Sivil Havacılık’a sattı. İki uçak Türk bayraklı kanatları ile yuvasında, Türkiye ve Bursa semalarında salındı. İstanbul Sivil Havacılık, eğitim uçuşlarında artık Türk Kartalı Aquila’yı kullanacak.
Sürecin ve gelinen aşamanın kendisi için gurur günü olduğunu söyleyen Aquila firmasının sahibi Celal Gökçen, “Yuvaya yavaş yavaş dönüyoruz. Şu an üç uçağımız Yenişehir’de, kısa sürede bunu dokuz yapacağız. Gururla paylaşmalıyım ki, iki kişilik uçaklarımız gelişime devam ederken, dört kişilik uçaklarımız haziran ayı sonunda ilk denemelerini yapacak. Bunu da başardıktan sonra biz bir uçak ailesi oluşturacağız. Avrupa’da bu uçağı okullarda eğitim için kullanıyorlar, belirli bir maliyeti elbette var ancak kaliteyi sağlamak için tercihlerimizi bu yönde kullanmamız ülkemiz için önemli” dedi.
Yerli uçak üretme hayali ile 2015 yılından beri durmadan çalıştıklarını aktaran Celal Gökçen, “Derdimiz para kazandırmak değil, ülkeye bir şey katmaktı. Şükür ki başardık. Çalışmayan firmayı çalışır hale getirdik. Sertifikasyonlarını yaptık. Her kademesinde çok mutlu oldum. İlk uçaklarımızı ülkemizde satmamız, beni çok heyecanlandırıyor ve gururlandırıyor. Pistteki Aquila, 'TC' olarak numaralarını almış uçaklar. Dolayısıyla ülkemizin uçağı. Hep beklediğim bu günde sonraki kademeleri de başarırsak, gençlere yeni ufuklar açmış olmanın mutluluğunu yaşayacağım” diye konuştu.
Eğitim uçağı için Aquila’yı tercih eden İstanbul Sivil Havacılık adına konuşan İcra Kurulu Üyesi Ayhan Aydın, pazarı çok iyi araştırdıklarını ve Aquila’nın pazarında tartışmasız en iyisi olduğunu ve bu sebeple tercih ettiklerini açıkladı. Aydın, “Çok mutluyuz. Uzun bir araştırma sonucu karar verdik. Aquila’nın bir Türk sahibinin olması bizi çok sevindirdi. Hemen kontak kurduk ve bizimle çok ilgilendiler. Test aşamasında gördük ki, Aquila gerçekten pazarının en iyisi. Eğitim uçakları arasındaki araştırmalarımız bizi hızla Türk Kartalı’na itti. Uzun bir bekleyişten sonra bugün bu heyecanı tüm ülkemizle paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
İstanbul Sivil Havacılık Ücra Kurulu Üyesi Ayhan Aydın, “Bizi Türk Kartalı Aquila’da en çok etkileyen şey, teknik özellikleri oldu. Diğer uçaklara nazaran çok üstün ve çok başarılı. Sadece Türk diye değil, iyi bir Türk uçağı olduğu için Aquila’yı tercih ettik. Son derece mutluyuz ve memnunuz. Tüm ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.
Faaliyetlerine 1995 yılında başlayan, dizayn, üretim, servis ve yedek parça olanakları ile sahip olduğu çok sayıdaki uluslararası yetki sertifikasyonlarıyla dikkati çeken Aquila, ekonomik, yüksek performanslı ve sağlamlık gibi özellikleriyle öne çıkıyor. 6 bin saat uçuştan sonra diğer uçak firmalarının bakım maliyetleri 25 bin avro seviyesindeyken Aquila'da bu maliyet 4 bin avroya kadar düşüyor. 450 metre mesafede hem kalkış hem de iniş yapabilen Aquila, İngiliz Hava Kuvvetleri pilotları başta olmak üzere eğitim için pilotlar tarafından tercih edilen ilk marka. Aynı zamanda diğer marka uçaklara bakım ve servis hizmeti sunan firma, ABD, AB ve Avustralya'da kabul gören sertifikasyon yetkilerine sahip. Celal Gökçen'in sahibi olduğu Türk firması, uçağın Türkiye'deki fabrikalarında yerli imkanlarla üretilmesi için çalışma yürütüyor. 'Aquila' İtalyanca kartal anlamına geliyor. Uçağın üretimi de Türkiye'de yapılacağı için adı "Türk Kartalı" konuldu. Ödüllü uçak, organ ve hasta nakilleri gibi kritik kargo hizmetlerinin yanı sıra hobi ve eğitim amacıyla kullanılabilecek. Bu tip uçaklar, Avrupa'da çok ilgi görüyor.

BURSA

29 Ocak 2020 Çarşamba

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