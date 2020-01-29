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Büyük Birlik Partisi 27. yaşını kutluyor

İHA

Büyük Birlik Partisi, 29 Ocak tarihinde 27. yaş gününü kutlayacak.

Büyük Birlik Partisi 27. yaşını kutluyor

Büyük Birlik Partisi, 29 Ocak tarihinde 27. yaş gününü kutlayacak.
29 Ocak 1993 tarihinde kurulan Büyük Birlik Partisi, 27 yaşına girdi. Açıklama yapan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, "Tam 27 yıl aynı inanç, ideal ve ülkü ile çalışıyoruz. Yılmadan, yorulmadan bu aziz millete hizmet etme yolunda çalışmaya devam edeceğiz. 27 yıllık tertemiz mâzisi, geleceği dair söylenecek sözü ve milletin muktedir İktidarını gerçekleştirecek, hem ülkemiz hem de yakın coğrafyamızda mazlumun yanında, zalimin ve zulmün karşısında olma kararlılığı ve iradesini teşkilat ve mensuplarının her zerresinde hisseden, şehit Kurucu Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu’nun ayak izlerine basarak, 27 yıldır hiçbir derin güçten destek almadan, yalnızca milletine güvenen ve milleti ne istiyor ve ne diyorsa ona göre siyaset yapan Büyük Birlik Partisi 27. yaşını kutluyor. Bu kutlu davada bugüne kadar emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

BURSA

29 Ocak 2020 Çarşamba

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