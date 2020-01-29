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Nilüfer’de elektromanyetik kirlilik raporu açıklandı

İHA

Nilüfer’de elektromanyetik kirlilik raporu açıklandı

Nilüfer Belediyesi’nin Elektromanyetik Kirlilik İzleme projesinin 2019 yılı ölçüm sonuçları açıklandı. Yapılan ölçümler sonucu çıkan değerler Avrupa değerleri ortalamasından yüksek seviyede çıktı.
Nilüfer Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Elektromanyetik Kirlilik İzleme projesinin 2019 ölçüm sonuçları düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi Basın Toplantı Odası’nda düzenlenen toplantıda, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile projeyi yürüten Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çerezci, elde edilen verileri kamuoyuyla paylaştı. Nilüfer Belediyesi olarak halk sağlığı adına çevre sorunlarına özel bir önem verdiklerini ifade eden Başkan Turgay Erdem, “İlçemizdeki hava ve su kalitesini izlediğimiz gibi, günümüzde önemli bir çevre meselesi olan elektromanyetik alan kirliliğini belirlemeye yönelik de çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ücretsiz elektromanyetik alan ölçümleri yapıyor ve Nilüferliler’in bu konuda bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. İlgili kurumlar bu ölçümleri 750 lira gibi bir rakam karşılığında yaparken biz kamu yararına tamamen ücretsiz bir çalışma yürütüyoruz. 2010 yılından bu yana, yaklaşık 2000 ölçüm gerçekleştirdik. Bu konuya halk sağlığı adına bir sosyal sorumluluk projesi olarak bakıyoruz. Nasıl ki hava kirliliğiyle ilgili yaptığımız ölçümleri halkla paylaşıyor ve alarm veren konularda tedbir alınması için yetkilileri uyarıyorsak, elektromanyetik kirlilik de bu çerçevede bizim çalışmalarımız arasında yer alıyor. Nilüfer’de yapılan bu çalışmalar, çeşitli bilimsel kongrelerde ve çalıştaylarda da sunularak tartışmaya açılmıştır” dedi.
Nilüfer’de 2019 yılında yapılan ölçümlerde, elektromanyetik kirliliğin Avrupa ortalamasının üzerinde olduğunu açıklayan Başkan Turgay Erdem, “Ülkemizde gerek yüksek gerilim hatları kaynaklı ve gerekse de baz istasyonu kaynaklı elektromanyetik alan seviyesi, örneğin İtalya ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerini kat kat aşıyor. Yetkilileri yapılan bu bilimsel araştırmaların sonuçlarını, dikkatle değerlendirmeye, elektromanyetik kirliliğe karşı hassas olmaya çağırıyorum. İletişim teknolojisi her gün yeni ürünler piyasaya sürerken, gelecekte insanların mâruz kalacağı elektromanyetik kirliliğin nasıl kontrol edileceği üzerine de iyi düşünülmesini diliyorum. Büyükşehir Belediyesi’ni de elektromanyetik kirliliğin artışına karşı uygulanmakta olan limitlerin koruyucu olamayacağının farkına varması, bu konuda halkı koruyucu ve kollayıcı bir eylem planı hazırlaması, özellikle okullardaki yüksek değerleri azaltıcı çalışmalar yapması konusunda göreve çağırıyorum” şeklinde konuştu.
Çerezci, “Değerler Avrupa’ya göre kat kat yüksek”
Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çerezci de, yapılan çalışmalara yönelik teknik açıklamalarda bulundu. Çerezci, elektromanyetik alan kirliliğinin ciddiye alınması gereken bir çevre sorunu olduğunu da vurgulayarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Elektromanyetik kirlilikle Türkiye’de en etkin mücadele eden kurumun Nilüfer Belediyesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çerezci, “Nilüfer Belediyesi yaptığı çalışmalarla Türkiye’de bu konudaki açığı kapatıyor. Elektromanyetik kirliliğin tadı yok, kokusu yok, fark edilmeyen bir şey ve biz bununla yaşamımızı sürdürüyoruz. Bundan en çok çocuklar ve yaşlılar etkileniyor. Dünya Sağlık Örgütü elektromanyetik kirliliği kanser yapıcı etkenler listesine aldı. Avrupa bu konuda oldukça hassas davranıyor. 2004 yılından bu yana 5 kişiden fazla işçi çalıştıran fabrika ve kurumlarda ölçümler yaptırmayı mecburi kıldı. Limit değerler İtalya, Hollanda, İsviçre’de çok düşük iken bizde çok yüksek. Planlamaları doğru yaparak değerleri aşağıya çekmeliyiz” dedi.
Ölçümler ücretsiz
Nilüfer Belediyesi ile yürütülen proje kapsamında bu yıl 73 ölçüm yaptıklarını belirten Prof. Dr. Çerezci, “Yapılan ölçümler sonucu elde edilen veriler DSÖ ve Avrupa ortalamalarına göre yüksek seviyelerde. Yüksek gerilim hatları ve trafolarla ilgili incelemelerde maksimum 5.2 manyetik alan seviyesi tespit edildi. Nilüfer’de 2019 ölçüm değerlerine göre ortalama seviye 1.32 iken Avrupa bu oran 0.07 ve bu da gösteriyor ki bizdeki oran kat kat fazla. Ayrıca Nilüfer’de baz istasyonlarıyla ilgili yapılan incelemelerde 2019 yılı ortalama seviye 1.12 V/m’dir. Bu da Avrupa’ya göre 2 kat yüksek seviyede” diye konuştu.

BURSA

29 Ocak 2020 Çarşamba

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